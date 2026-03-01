Ostrzeżenia przed podróżami do tych krajów Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na platformie X.

Ostrzeżenie MSZ przed podróżami na Bliski Wschód

„Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta” – podał MSZ na profilu „Polak za granicą”, na którym publikowane są informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.

Resort zaleca osobom, które przebywają w tych krajach, aby zabezpieczyły środki finansowe, miały przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki. Zaleca im także rejestrację w systemie Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl , który umożliwia MSZ kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

Resort spraw zagranicznych podał telefony i adresy mailowe polskich konsulatów w krajach, których dotyczy ostrzeżenie.

Dane kontaktowe polskich konsulatów

Dla przebywających w Palestynie jest to nr +972 547 444 106 i adres mailowy telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Dla przebywających w Arabii Saudyjskiej jest to nr +966 54 880 7718 i adres mailowy rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl

Dla przebywających w Jordanii jest to nr +962 79 9440663 i adres mailowy amman.konsul@msz.gov.pl

Dla przebywających w Kuwejcie i Bahrajnie jest to nr +965 972 08 350 i adres mailowy kuwejt.konsul@msz.gov.pl

Dla przebywających w Katarze jest to nr +974 44 11 32 30 i adres mailowy doha.konsul@msz.gov.pl

Dla przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest to nr +971 50 662 6151 i adres mailowy abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl

Resort zaleca także stosowanie się do komunikatów lokalnych władz.

Wcześniej MSZ wydało podobne ostrzeżenia przed podróżami do Iranu, Izraela i Libanu.

W sobotę USA i Izrael zaatakowały Iran

W sobotę USA i Izrael zaatakowały Iran. Ten w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu.