Telewizja wymieniła Musawiego i Nasira Zadeha wśród osób, które zginęły w sobotę obok dowódcy Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.
Potwierdzenie śmierci wysokich rangą oficerów Iranu
Według telewizji Musawi i Nasir Zadeh zginęli „podczas posiedzenia Rady Obrony”. Dodano, że kolejne nazwiska zostaną podane później.
W nocy z soboty na niedzielę irańskie media potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach.