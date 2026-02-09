Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie nie jest odrębnym świadczeniem dla diabetyków, jednak także oni - ze względu na swoją chorobę i trwałe powikłania - mogą go otrzymać. Chodzi o doskonale znany zasiłek pielęgnacyjny, którego kwota w 2026 roku nie zostanie podniesiona. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co kilka lat, jednak ostatnio podnoszono go jeszcze w 2019 roku. Prawdopodobnie najbliższa waloryzacja nastąpi dopiero w 2027 lub 2028 roku.

Reklama

Zasiłek pielęgnacyjny jest popularnym świadczeniem rodzinnym, pobiera go około 1 mln Polaków. Wśród nich są osoby chore na cukrzycę, sercowcy, pacjenci onkologiczni.

Kiedy cukrzyk może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny 2026?

Sama diagnoza cukrzycy to za mało, by otrzymywać comiesięczne świadczenie. Cukrzyk może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny jedynie wtedy, gdy choroba wyraźnie utrudnia mu życie i ogranicza jego samodzielność. To dlatego nie wystarczy zaświadczenie od lekarza. Co do zasady zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

dzieciom i młodzieży do 16. roku życia (jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności),

osobom powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli ta wystąpiła przed ukończeniem 21 lat,

seniorom po 75. roku życia (przyznawany jest z automatu, niezależnie od stanu zdrowia).

Nie ma oficjalnej listy chorób, która kwalifikuje do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. W przypadku cukrzyków istotne jest udowodnienie, że:

choroba powoduje konieczność zapewnienia stałej lub długotrwałej opieki,

chory jest niezdolny do samodzielnej egzystencji,

cukrzyk ma problemy z wykonywaniem podstawowych czynności (poruszanie się, ubieranie).

Przy przyznawaniu prawa do świadczenia najczęściej bierze się pod uwagę trwałe powikłania cukrzycy. To m.in. retinopatia, nefropatia, stopa cukrzycowa, epizody kwasicy ketonowej.

Konieczne orzeczenie o niepełnosprawności

By otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy udać się do MOPS lub GOPS lub złożyć wniosek online za pomocą portalu Emp@tia. Jednak wcześniej konieczne jest uzyskanie orzeczenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOoN). Kluczowe znaczenie w otrzymaniu zasiłku pielęgnacyjnego ma niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Samo świadczenie nie zależy od dochodu, przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej cukrzyka, wypłacane jest co miesiąc. Są jednak pewne wykluczenia, nie każdy może go otrzymać.

Kiedy cukrzyk nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego?

Nawet jeśli komisja pozytywnie rozpatrzy wniosek, cukrzyk jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, co potwierdza zaświadczenie, w pewnych sytuacjach nie można pobierać zasiłku pielęgnacyjnego. Chodzi o sytuacje, w których: