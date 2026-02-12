Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie, które wypłaca MOPS lub GOPS. W odróżnieniu od dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS (wiele osób myli te dwa świadczenia), nie podlega corocznej waloryzacji. To oznacza, że jego kwota nie zmieniła się od 2019 roku.

Reklama

Czy kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie w 2026 roku?

Także w 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie wzrośnie: osoby uprawnione nadal będą otrzymywać dokładnie 215,84 zł miesięcznie. Choć w skali roku daje to 2590 zł, wciąż wsparcie finansowe jest symboliczne. Nie zanosi się też na to, by ta kwota w najbliższym czasie wzrosła.

Świadczenie nie zależy od dochodu, dlatego pobiera je całkiem spora grupa Polaków, bo około 1 mln osób. Jednak dla osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a taka z pewnością dotyczy m.in. osób chorych na raka i po leczeniu onkologicznym, nawet dodatkowe 200 zł miesięcznie może być realnym wsparciem. Pomoże w choćby częściowym sfinansowaniu opieki czy pomocy innych, pieniądze można przeznaczyć na zatrudnienie opiekuna, jeśli jest to potrzebne.

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na raka 2026

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest dedykowany osobom ze ściśle określonymi chorobami i schorzeniami, jednak m.in. właśnie chorzy na nowotwory mogą z niego skorzystać. By go otrzymać, istotne jest to, jak choroba wpłynęła na codzienne życie i funkcjonowanie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku,

osobie niepełnosprawnej po 16. roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie niepełnosprawnej po 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,

osobie, która ukończyła 75 lat.

To oznacza, że w przypadku osób dorosłych, ale przed 75. rokiem życia konieczne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wówczas także chorzy onkologicznie i po chorobie nowotworowej mogą skorzystać z zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 215,84 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, że to świadczenie wypłacane przez MOPS lub GOPS i to tam należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Kiedy chory na raka nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?

Zasiłku pielęgnacyjnego (mimo posiadania orzeczenia o niepełnosprawności) nie otrzyma: