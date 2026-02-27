W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowano, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja tego roku przedłużają obowiązywanie czterech stopni alarmowych.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 maja 2026 r.

Przedłużone zostały: 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju, oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzeniem premiera przedłużone zostało również obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o.

Ostatni ze stopni alarmowych został wprowadzony po akcjach sabotażu na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku. Stopień alarmowy CHARLIE – trzeci w czterostopniowej rosnącej skali – jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności – wyjaśniło RCB.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów. (PAP)

