Wspólne stanowisko w sprawie unijnego mechanizmu SAFE przyjęły także największe firmy polskiego przemysłu obronnego. We wspólnym stanowisku środowisko podkreśliły, że program SAFE, obok kluczowego aspektu wzmocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi bezprecedensową szansę na zwiększenie oraz przyśpieszenie zdolności produkcyjnych całego krajowego przemysłu obronnego. A samo jego wdrożenie oznaczać będzie "radykalne zwiększenie produkcji obronnej". W stanowisku wskazano, że będzie ono miało wpływ nie tylko na wzrost mocy produkcyjnych w konkretnych firmach, ale także na sieć krajowych dostawców i podwykonawców. Zaś sam mechanizm jest w ich ocenie olbrzymią szansą dla polskiego przemysłu obronnego na nowe kontrakty zarówno krajowe, jak i eksportowe.
Wspólne stanowisko polskiego przemysłu obronnego ws. unijnego mechanizmu SAFE
Wspólne stanowisko polskiego przemysłu obronnego ws. unijnego mechanizmu SAFE
W związku z pozytywną decyzją Rady Unii Europejskiej i zatwierdzeniem polskiego Planu Inwestycyjnego w ramach instrumentu SAFE, jako przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego podkreślamy, że program SAFE, obok kluczowego aspektu wzmocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi bezprecedensową szansę na zwiększenie oraz przyśpieszenie zdolności produkcyjnych całego krajowego przemysłu obronnego.
Wdrożenie mechanizmu SAFE oznaczać będzie radykalne zwiększenie produkcji obronnej. To nie tylko wzrost mocy produkcyjnych w konkretnych firmach, ale także wpływ na całą, rozbudowaną sieć krajowych dostawców i podwykonawców.
Mechanizm SAFE to olbrzymia szansa dla polskiego przemysłu obronnego na nowe kontrakty, tak krajowe, jak i eksportowe. Już teraz widoczne jest w Europie rosnące zainteresowanie produktami polskiej zbrojeniówki. W tym zakresie polskie firmy zbrojeniowe chcą współpracować.
Dla Polski kluczowy jest także aspekt local content. Inwestycje finansowane ze środków SAFE oznaczają wygenerowanie nowych miejsc pracy, nie tylko bezpośrednio w przemyśle obronnym, ale także w całej logistyce łańcucha dostaw. To również podatki, które zostają w Polsce i wracają do budżetu pracując na rzecz krajowej gospodarki. Wreszcie - to szansa na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych i rozwój kompetencji.
SAFE stanowi unikalną szansę dla polskiego przemysłu obronnego i naszego bezpieczeństwa. Jako współodpowiedzialni za jego kształtowanie, działamy wspólnie, by tej szansy Polska nie zmarnowała.
Podpisano:
PGZ S.A.
GRUPA WB
ICEYE
Wielton S.A.
PONAR Wadowice S.A.
TELDAT
APS
AMZ-KUTNO S.A.
Radiotechnika
Lubawa S.A.
Transbit Sp. z o.o.
Czym jest program SAFE?
Zatwierdzony w połowie lutego przez Radę UE program SAFE (Security Action for Europe) to nowy instrument finansowy Unii Europejskiej, który ma wzmocnić europejski przemysł obronny. Przewiduje do 150 mld euro preferencyjnych pożyczek dla państw członkowskich na inwestycje m.in. w systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, drony, amunicję, pociski, ochronę zasobów kosmicznych oraz rozwój sztucznej inteligencji.
Polska może w jego ramach sięgnąć po ok. 43,7 mld euro taniego finansowania na projekty zbrojeniowe.