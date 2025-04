Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 (nowego węzła na autostradzie A6 z DK13 i przyszłą S6 Zachodnią Obwodnicą Szczecina), obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budowę infrastruktury drogowej na przejściu granicznym. Inwestycję będzie realizowała firma Budimex, która wyceniła prace na 429 mln zł. W przetargu wzięło udział osiem podmiotów.

Przy braku odwołań, na które inni oferenci mają 10 dni, i sprawnym przebiegu czynności kontrolnych, podpisania umowy można spodziewać się około połowy tego roku. Plac budowy wszystkich trzech planowanych zadań zostanie przekazany wykonawcy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Terminy realizacji inwestycji

Cała inwestycja składa się z trzech zadań. Pierwsze z nich to wykonanie prac związanych z budową infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6. Na realizacje prac wykonawca będzie miał 16 miesięcy.

Dwa kolejne zadania to budowa II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13. Na zakończenie prac tych dwóch zadań wykonawca będzie miał 27 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych wyłączane są okresy zimowe, czyli okres od 16 grudnia do 15 marca.

Zakończenie realizacji całej inwestycji planowane jest w 2028 roku.

Nowy węzeł na autostradzie A6

W ramach budowy II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 powstanie nowy węzeł drogowy łączący DK13 z autostradą A6, który zastąpi stare połącznie tych dróg wybudowane jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, które nie zapewnia odpowiednich warunków ruchu. Nowy węzeł powstanie około 700 metrów na wschód od starego skrzyżowania i docelowo będzie łączył z A6 nie tylko DK13, ale również planowaną Zachodnią Obwodnicę Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6. Dla inwestycji dotyczącej dojazdu do ZOS GDDKiA jest w trakcie postępowania przetargowego.

Co powstanie w rama realizacji II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic?

Inwestycja II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic o długości blisko 3 km będzie miała swój początek w miejscu, w którym kończy się oddany w 2023 r. I etap obwodnicy. W tym rejonie powstanie węzeł Siadło Górne, który połączy biegnącą od Szczecina DK13 z przyszłą Zachodnią Obwodnicą Szczecina.

Następnie trasa będzie miała wspólny przebieg S6 i DK13 w kierunku autostrady A6. Tu powstanie nowy węzeł drogowy na połączeniu z autostradą A6. Od strony południowej do nowego węzła będzie również podłączona obwodnica Kołbaskowa.

W ramach inwestycji przewidziano budowę 10 wiaduktów. Najdłuższy obiekt, którym będzie biegła łącznica relacji z S6/DK13 na A6 w kierunku węzła Klucz, będzie miał długość 130 m.

Oprócz budowy nowego odcinka DK13 prace obejmą autostradę A6 na odcinku o długości 2,4 km w obrębie nowego węzła Szczecin Zachód.

Obwodnica Kołbaskowa

DK13 w kierunku granicy polsko-niemieckiej w Rosówku przebiega przez Kołbaskowo, gdzie ruch spowalniany jest przez liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Planowana obwodnica Kołbaskowa wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, co da ulgę mieszkańcom miasta i poprawi przepustowość sieci drogowej w obszarze przygranicznym.

Obwodnica Kołbaskowa będzie miała długości 5,6 km i rozpocznie się od nowego węzła Szczecin Zachód. Nowa trasa omijająca od wschodu Kołbaskowo będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

W ramach inwestycji powstanie rondo łączące nową trasę z drogą powiatową Kołbaskowo - Moczyły. Na południe od Rosówka powstanie drugie rondo łączące obwodnicę z obecnym przebiegiem DK13. Ostatnie rondo na obwodnicy zostanie wybudowane około 300 metrów przed granicą polsko-niemiecką i będzie łączyło nową DK13 z drogą powiatową z Kamieńca oraz obiektami znajdującymi się przy granicy.

Planowane prace na odcinku A6

Na odcinku autostrady A6 bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powstanie wiadukt nad autostradą A6 oraz łącznice i jezdnie manewrowe. Umożliwi to zawracanie przed granicą, co usprawni działania służb utrzymania drogi. Po południowej stronie autostrady powstanie plac do kontroli wraz z oznakowaniem aktywnym.

