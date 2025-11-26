Obowiązek wymiany opon na zimowe w Polsce. Co mówi prawo?

Pomysł wprowadzenia obowiązkowej wymiany opon regularnie powraca w publicznej debacie. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że znacząco poprawiłoby ono bezpieczeństwo na drogach.

Obecnie w Polsce kierowcy nie mają obowiązku sezonowej wymiany opon. Sami decydują, czy i kiedy zmieniają ogumienie. Mimo braku nakazu wielu kierowców zachowuje się odpowiedzialnie – według badań Oponeo.pl ponad 83% deklaruje sezonową wymianę opon.

Obowiązek wymiany opon na zimowe w innych krajach

Nakaz jazdy na zimowych oponach obowiązuje w 24 krajach Europy. W 16 z nich wprowadzono stałe daty, w których kierowcy muszą mieć założone opony zimowe lub całoroczne. Taki obowiązek istnieje m.in. na Litwie, w Czechach czy w Austrii.

W Niemczech zasady są bardziej elastyczne – obowiązują tzw. „warunki zimowe”, a jazda z nieodpowiednim ogumieniem grozi mandatem. Najczęściej stosowany okres obowiązkowego używania opon zimowych trwa od 1 listopada do 31 marca.

Wysokie kary za brak wymiany opon

Przekraczając granicę innego państwa, kierowca zobowiązuje się do przestrzegania lokalnych przepisów. Jeśli więc planujemy podróż do kraju, w którym wymiana opon jest obowiązkowa, musimy się do tego dostosować.

Przykład Jadąc zimą do Włoch przez Czechy i Austrię, brak zimowego ogumienia może nas kosztować dotkliwe mandaty. O ile w Czechach kara może być umiarkowana, o tyle w Austrii może sięgnąć nawet 10 tys. euro – czyli równowartość porządnego używanego auta w Polsce.

Kiedy wymiana opon w Polsce staje się obowiązkiem?

W Polsce obowiązek wymiany opon wynika wyłącznie ze stanu technicznego bieżnika. To on odpowiada za przyczepność i bezpieczeństwo jazdy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury:

opony nie mogą posiadać bieżnika zużytego do poziomu wskaźników granicznego zużycia,

jeśli opony nie mają wskaźników – głębokość rzeźby nie może być mniejsza niż 1,6 mm,

w przypadku autobusów – nie mniej niż 3 mm.

Jazda na oponach niespełniających tych wymogów grozi mandatem w wysokości 500 zł. Dodatkowo, jeśli policja, Straż Graniczna lub Służba Celno-Skarbowa uzna, że pojazd zagraża bezpieczeństwu, może zatrzymać dowód rejestracyjny. W skrajnych przypadkach kierowca może otrzymać grzywnę nawet do 5 tys. zł.

Czy obowiązek zimowych opon powinien zostać wprowadzony w Polsce?

Zwolennicy wprowadzenia obowiązkowej wymiany opon wskazują przede wszystkim na bezpieczeństwo. Opony letnie w warunkach zimowych mają znacznie dłuższą drogę hamowania i zapewniają słabszą przyczepność.

Wprowadzenie obowiązku mogłoby także ułatwić procedury odszkodowawcze po zimowych kolizjach. Choć w Polsce nie ma nakazu stosowania opon sezonowych, ubezpieczyciel może powołać się na zaniedbanie kierowcy. Jak podaje Oponeo.pl, statystyki pokazują, że aż 16,6% pojazdów uczestniczących w kolizjach w 2023 r. miało niedostosowane ogumienie.

Przeciwnicy regulacji zwracają uwagę na łagodniejsze zimy oraz fakt, że wielu kierowców porusza się głównie po dobrze utrzymanych drogach miejskich.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502)

Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734)

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251)