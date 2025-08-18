Dofinansowanie na wymianę drzwi zewnętrznych w 2025 roku. Jak dostać pieniądze na nowe drzwi? Oto warunki wymiany drzwi z dopłatą

Chcesz wymienić drzwi zewnętrzne i uzyskać na to dofinansowanie? W 2025 roku w Polsce można uzyskać dofinansowanie na wymianę drzwi zewnętrznych głównie w ramach programu "Czyste Powietrze". Sprawdź, kto może skorzystać z programu oraz na jakich zasadach.

Kto może otrzymać dofinansowanie na wymianę drzwi zewnętrznych?

Dofinansowanie na wymianę drzwi jest dostępne dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także dla osób, które są właścicielami mieszkań wydzielonych w takich budynkach (pod warunkiem że mają one oddzielną księgę wieczystą). Pamiętaj, że w przypadku współwłasności, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić pisemną zgodę. Warunki, które trzeba spełnić, to:

Musisz być właścicielem nieruchomości od co najmniej trzech lat (wyjątek stanowi dziedziczenie).

Wymiana drzwi musi być częścią większego projektu termomodernizacji, który obejmuje również likwidację nieefektywnego źródła ciepła (np. pieca na węgiel). Sam montaż drzwi nie wystarczy.

Nowe drzwi muszą spełniać określone parametry techniczne - ich współczynnik przenikania ciepła (Ud) nie może przekraczać 1,3 W/(m²K).

Ile dofinansowania można uzyskać?

Dofinansowanie na wymianę drzwi zewnętrznych zależy od poziomu dochodów i jest podzielone na trzy poziomy wsparcia:

Poziom podstawowy: do 40 proc. kosztów netto, maksymalnie 1 000 zł za m² drzwi zewnętrznych lub garażowych (dochód roczny do 135 000 zł). Poziom podwyższony: do 70 proc. kosztów netto, maksymalnie 1 750 zł za m² (miesięczny dochód do 3 150 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub do 2 250 zł przy wieloosobowym, wymaga zaświadczenia o dochodach). Roczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 40-krotności minimalnego wynagrodzenia. Poziom najwyższy: do 100 proc. kosztów netto, maksymalnie 2 500 zł za m² (miesięczny dochód do 1 800 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 300 zł w wieloosobowym oraz dodatkowy warunek – dom musi mieć zapotrzebowanie na energię użytkową powyżej 140 kWh/m²/rok, również wymaga zaświadczenia).

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę drzwi?

Wniosek o dofinansowanie na wymianę drzwi można złożyć online przez stronę GWD NFOŚiGW (http://gwd.nfosigw.gov.pl). Ważne dokumenty, które musisz przygotować to:

Audyt energetyczny budynku.

Zaświadczenie o dochodach (jeśli ubiegasz się o podwyższony lub najwyższy poziom wsparcia).

Numer księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność.

Pisana zgoda współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

Zgoda małżonka (w przypadku wspólnoty majątkowej).

Umowa z wykonawcą (jeśli wybrałeś opcję z prefinansowaniem).

Jeśli nie masz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, wniosek możesz wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać i zanieść do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Dofinansowanie na wymianę drzwi zewnętrznych w ramach programu "Czyste Powietrze" - ważne informacje