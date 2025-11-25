Nocny atak Ukrainy na Taganrog. Berijew A-60 trafiony

W nocy z poniedziałku na wtorek Ukraina przeprowadziła zmasowany nalot dronowo-rakietowy na cele w południowej Rosji. Moskwa twierdzi, że Kijów użył łącznie 249 bezzałagowców. Drony lub pociski rakietowe – nie jest to jasne – uderzyły w zakłady Berijewa w Taganrogu. Moment ataku zarejestrowali mieszkańcy miasta. Widać na nim wyraźnie, że trafiono A-60.

Zdjęcia z systemu NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) potwierdzają, że na płycie lotniska zakładów Berijewa wybuchł pożar. Wskazują też, że w Taganrogu trafiono inny obiekt przemysłowy – fabrykę firmy Natek-Neftechimmasz, produkującej systemy grzewcze.

Według reżimowych rosyjskich mediów podczas ataku na Taganrog trafione zostały również obiekty cywilne. W rezultacie osiem osób zostało rannych, a trzy zginęły.

Zakłady Berijewa w Taganrogu

Zakłady Berijewa znajdują się w Taganrogu, portowym mieście nad Morzem Azowskim, około 200 km od linii frontu w Ukrainie. Produkowane są w nich między innymi cenne samoloty wczesnego ostrzegania A-50 Szmiel (Rosja ma ich na zbyciu około pięciu sztuk; jeden kosztuje przeszło 300 mln dolarów). Ponadto firma zajmuje się naprawą różnych samolotów rosyjskiej marynarki wojennej, a także modernizacją strategicznych bombowców Tu-95MS.

Wspomniany Berijew A-60 to prawdziwy unikat. Konstrukcja powstała w latach 80. XX wieku na bazie transportowego Iła-75MD. Maszyna przeznaczono do badań nad rozwojem broni laserowej. Pierwotnie była wyposażona w laser o mocy 1 MW. Bazowała na lotnisku przy taganroskich zakładach, w południowo zachodniej części miasta. Ze zdjęć wynika, że miała numer boczny RA-86879.

"A-60 stanowił zagrożenie dla satelitów"

WedługAnatolija Chrapczynskiego, ukraińskiego eksperta lotniczego, samolot A-60 to stary radziecki projekt. Miał on docelowo zakłócać działania amerykańskich satelitarnych systemów wczesnego ostrzegania, poprzez "oślepianie" ich wiązką laserową.

– Ten samolot stanowił zagrożenie dla satelitów USA i innych państw – zaznaczył w rozmowie z ukraińską telewizją Espreso we wtorek.