Od klatek do „jeży”. Ewolucja osłon pancerzy rosyjskich czołgów

Od lat za większość strat ludzkich i sprzętowych po obu stronach konfliktu w Ukrainie odpowiadają bezzałogowce. Rosjanie próbowali już różnych sposobów, by skutecznie zabezpieczyć swoje pojazdy pancerne – których od początku inwazji utracili już co najmniej 13,6 tys. sztuk – przed nimi.

Najpierw zakładali metalowe klatki na konstrukcje czołgów. Gdy to okazało się nieskuteczne, zaczęli obudowywać je dodatkowymi pancerzami tworząc tzw. czołgi-„żółwie” lub „stodoły”. Wreszcie w ostatnich miesiącach zaczęli przyczepiać długie metalowe pręty do płyt pancernych maszyn, tworząc tzw. czołgi-jeże. Powodowały one detonacje dronów-kamikadze z dala od pancerza. Patent był w miarę skuteczny – jeden z takich pojazdów został unieruchomiony przez Ukraińców dopiero po 26. uderzeniu drona-kamikadze.

Czołg-dmuchawiec. Nowy patent rosyjskiej armii

Andrei BT, współautor rosyjskojęzycznej strony o czołgach btvt.info, pisze na platformie X, że w Rosji zarejestrowano nowy patent pasywnej ochrony przeciw dronom przeznaczonej zarówno dla pojazdów pancernych, w tym czołgów, jak i obiektów stacjonarnych. Nawiązuje do rozwiązania znanego z "czołgów-jeży". Jego celem jest także wywoływanie detonacji bezzałogowców z dala od pancerza głównego czołgu.

Osłona ta składa się z prętów z elastycznego materiału, które na końcu się rozgałęziają. Przypominają one nasiona mniszka lekarskiego, gdy jest on w fazie rozsiewania, tworząc tzw. dmuchawiec. Stąd też ekspert ochrzcił maszyny, które będą wyposażone w tego rodzaju zabezpieczenia, "czołgami-dmuchawcami".

Andriej bt zwraca uwagę, że struktura osłony składa się z wielu poziomów. "Na każdym znajdują się elastyczne pręty o różnej długości i grubości. Górne warstwy tworzą pręty o mniejszym przekroju, a dolne – o większym. Liczba prętów rośnie od najniższego poziomu ku górze. Elementy są ze sobą łączone za pomocą złączy, które łatwo można przemontować" – czytamy we wpisie na X.

Dalej specjalista pisze: "Elastyczne pręty wykonane są z włókna szklanego o różnych średnicach. Złącza powstają z profilowanej blachy lub odpornego na uderzenia tworzywa. Między górnymi poziomami ‘drzewiastych’ konstrukcji rozciągnięto drobną siatkę z wytrzymałego materiału syntetycznego (np. typu Kevlar)”.

David Axe, obserwator militarnych innowacji na froncie, zaznacza, że do tej pory nie zaobserwowano żadnego pojazdu pancernego, który miałby "dmuchawcową" osłonę.