Trafiali go raz za razem. A on jechał dalej

Wspomniany filmik pojawił się w sieci w czwartek. Przedstawia on rajd rosyjskiego czołgu na pozycje ukraińskie pod Siewierskiem w obwodzie donieckim. Nie da się go nawet zidentyfikować. Cały jest osłonięty opancerzoną konstrukcją z dodatkowymi "kolcami" antydronowymi i zestawami do walki elektronicznej, a także trałem przeciwminowym z przodu.

Reklama

"Czołg-potwór" prowadzi natarcie kolumny rosyjskich pojazdów. Przeciętnie, by zneutralizować taki pojazd – jak pisze analityk OSINT David Axe – Ukraińcy zużywają osiem dronów. Dla porównania, by zniszczyć wózek golfowy czy samochód opancerzony, wystarczą im dwa. Tymczasem pod widocznym na nagraniu czołgiem wybuchały miny i trafiały go bezzałogowce, a on dalej jechał.

Jak obliczono, rosyjski pancerny twór został unieruchomiony dopiero po 26. trafieniu. Jego załoga mocno oberwała podczas ewakuacji.

Pojazdy pancerne wracają na front

Od początku października na froncie – zwłaszcza w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim, o który toczą się ciężkie walki – rosyjska armia znów zaczęła na szerszą skalę wykorzystywać pojazdy pancerne: czołgi, wozy bojowe piechoty oraz transportery opancerzone. Stosują je zwłaszcza wtedy, gdy warunki pogodowe – mgły i deszcze – utrudniają operowanie ukraińskich dronów.

Amerykańscy analitycy z think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) pisali w połowie października, że pod koniec 2024 r. Rosjanie w ogóle zrezygnowali z prowadzenia natarć zmechanizowanych na poziomie kompanii. Od tamtej pory – ze względu na olbrzymie straty sprzętowe zadawane przez drony – jedynie sporadycznie wykorzystywali pojazdy pancerne do szturmów na poziomie batalionu. Jak zaznaczyli, ostatni taki atak miał miejsce w zachodniej części obwodu zaporoskiego w kwietniu 2025 r.

Potężne straty sprzętowe Rosji. Wyczerpują już zapasy

Z analiz OSINT wynika, że Rosja wyczerpała już grubo ponad połowę swoich rezerw czołgów, pojazdów pancernych i artylerii.

Na dzień 24 października jej wizualnie potwierdzone straty sprzętowe, według szacunków bloga militarnego Oryx, wynoszą co najmniej 23 169 sztuk, w tym: