Rosjanie przez lata trzymali tysiące sztuk czołgów, wozów bojowych piechoty i artylerii różnego typu w magazynach pod gołym niebem. Analityk otwartych źródeł informacji (OSINT) o pseudonimie Jompy przeanalizował ich zdjęcia satelitarne wykonane przed wojną i w ostatnim czasie. Z jego opracowania wynika, że rosyjskie rezerwy stopniowo się wyczerpują. Najmniej zostało im pojazdów pancernych, które najczęściej są używane i niszczone w toku szturmów na pozycje Ukraińców – czołgów i wozów bojowych piechoty.

Czołgi

Zgodnie z ustaleniami Jompy’ego z 7 342 czołgów przechowywanych w magazynach przed wojną na front w Ukrainie zabrano już 4 799 sztuk. Tym samym Rosjanom pozostało już tylko 19 proc. ogółu rezerw czołgów sprzed lutego 2022 r. (jeśli weźmiemy pod uwagę tylko te sztuki, które są w dobrym i kiepskim stanie, a nie te nadające się tylko na złom).

Najczęściej z placów magazynowych znikały czołgi typu:

T-80B/BV - 1 409 sztuk

T-72B – 1 251 sztuk

T-62 – 1 048 sztuk

Jak zauważył Jompy, odnawianie nowszych modeli czołgów przebiega wolniej, ze względu na ich mniejszą ilość, a także złożoność koniecznych napraw i modernizacji. Ale i tak wiele z nich też opuściło już magazyny. Odnowiono:

T-90 – wszystkie 112 sztuk z przedwojennych zasobów

T-80U/UD – 111 z 193 sztuk

T-72 „Ural”/A – 582 ze 1142 sztuk

T-64 – 110 ze 752 sztuk

Wozy bojowe piechoty

Podobny stopień ubytku odnotowano również w przypadku wozów bojowych piechoty. Przed wojną Rosja miała w magazynach aż 7 121 pojazdów typu BMP-1, BMP-2 i BMP-3. Dotychczas zabrano do renowacji aż 4 999 z nich. Tym samym w rezerwie zostało tylko 15 proc. pierwotnych zasobów, które znajdują się w dobrym i kiepskim stanie, czyli nadającym się do odnowienia.

Jeśli chodzi o wozy bojowe typu BMD zabrano już 436 sztuki z przedwojennych rezerw wynoszących 602.

Artyleria

Lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o rezerwy artylerii różnego typu – haubic, moździerzy, artylerii rakietowej, artylerii przeciwlotniczej itp. Rosjanie wciąż dysponują aż 39 proc. przedwojennych rezerw. Wyciągnęli z magazynów 14 486 ze 23 602 sztuk.

Co do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, to zabrano do renowacji 1 293 ze 1 583 sztuk zmagazynowanych przed 2022 r. Najwięcej tych najstarszych typu BM-21 „Grad” – 1027 z 1068. W przypadku tego rodzaju broni, wojskom Putina zostało jedynie 18 proc. przedwojennych rezerw.

Transportery opancerzone

Jeśli chodzi o transportery opancerzone – czyli pojazdy typu MT-LB, BTR-60/70/80 czy BRDM – to Rosjanie zachowali aż 39 proc. przedwojennych zasobów, które znajdują się w stanie nadającym się do renowacji. Z 11 198 sztuk zmagazynowanych przed 2022 r. dotychczas wydobyli 6 161.

Potwierdzone straty sprzętowe Rosjan

Tymczasem militarny blog Oryx, zliczający wizualnie potwierdzone straty obu stron konfliktu, informuje, że dotychczas Rosjanie stracili co najmniej 22 909 sztuk różnego sprzętu wojskowego. W tym: