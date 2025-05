Rosja straciła teraz ok. 4 tys. czołgów

"Rosja straciła teraz ok. 4 tys. czołgów w jej trzydniowej operacji specjalnej w Ukrainie" - napisał Sikorski, odnosząc się do sformułowania używanego przez Kreml do opisywania wojny w Ukrainie, która z założenia miała być trzydniową operacją. Dodał, że czas potrzebny na wyprodukowanie straconych czołgów to około 20 lat.

Sprzętowe straty Rosji

Sikorski cytując dane, powołał się na stronę internetową Oryx, która śledzi straty m.in. w rosyjskim sprzęcie za pomocą zdjęć lub obrazów wideo dostępnych w internecie. Dokładna liczba straconych czołgów to 3947 wozów bojowych.

Sikorski swój wpis zakończył gratulacjami i podziękowaniami dla Ukrainy stawiającej od lutego 2022 roku czoło rosyjskiej agresji na pełną skalę.

Według strony Oryx Rosja straciła od początku inwazji na pełną skalę na Ukrainę łącznie ok. 21 550 jednostek sprzętu. Rosyjska armia - jak podaje Oryx - straciła najwięcej transporterów opancerzonych, bo aż 7987. (PAP)