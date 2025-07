ZUS wypłaca renty wdowie

Od 1 lipca 2025 roku ZUS rozpoczął rozsyłanie decyzji dotyczących przyznania renty wdowiej. Dla wielu seniorów to realne wsparcie finansowe. Po długim okresie zapowiedzi politycznych nowe przepisy weszły w życie. Osoby uprawnione jednocześnie do dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nie muszą już rezygnować z jednego z nich. Od teraz mogą otrzymywać oba świadczenia równocześnie, choć w określonych proporcjach.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do 25 lipca 2025 roku wyższe świadczenie w ramach renty wdowiej otrzymało już 715 tys. osób. Jednakże nie wszystkim seniorom, którzy wnioskowali o nowe świadczenie, zostanie ono wypłacone. - Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne – czytamy w komunikacie ZUS.

Nie wszyscy seniorzy, którzy złożyli wniosek, otrzymają rentę wdowią

Nie wszyscy seniorzy, którzy złożyli wniosek o rentę wdowią, otrzymają świadczenie. Głównym powodem odmowy jest przekroczenie limitu dochodowego. Renta nie przysługuje osobom, których obecne świadczenia emerytalne lub rentowe przekraczają trzykrotność minimalnej emerytury, czyli obecnie 5636,73 zł brutto.

Próg dochodowy to tylko jeden z warunków. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić także inne kryteria: odpowiedni wiek (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), pozostawanie we wspólności majątkowej z małżonkiem do chwili jego śmierci, brak nowego związku małżeńskiego oraz posiadanie prawa do renty rodzinnej uzyskanego po osiągnięciu wymaganego wieku. Jak informuje ZUS, do 25 lipca 2025 roku decyzje odmowne rozesłano do 87,7 tys. osób.

Najczęstsze powody odmowy przyznania renty wdowiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że najczęstszymi powodami odmowy przyznania renty wdowiej są:

zbyt wysokie świadczenie własne – przekraczające trzykrotność minimalnej emerytury,

uzyskanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

brak prawa do własnego świadczenia lub renty rodzinnej,

zawarcie nowego związku małżeńskiego,

brak wspólności majątkowej w chwili śmierci współmałżonka,

nieosiągnięcie wymaganego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dostałeś odmowę w sprawie renty wdowiej z ZUS? Możesz się odwołać

ZUS przypomina że osoby, które nie zgadzają się z decyzją w sprawie renty wdowiej, mają prawo się od niej odwołać. Skargę można skierować do sądu okręgowego, wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego dla miejsca zamieszkania. Należy ją złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu 30 dni od momentu doręczenia decyzji.

Kiedy ZUS wypłaca rentę wdowią?

Seniorzy, którzy otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu renty wdowiej, mogą liczyć na wypłatę świadczenia w standardowych terminach emerytalnych – tj. 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Wypłata może być realizowana w jednej lub dwóch częściach, w zależności od sytuacji. Jeśli oboje małżonkowie byli ubezpieczeni w ZUS, świadczenie trafia do odbiorcy w jednym przelewie. W przypadku, gdy zmarły małżonek był ubezpieczony w innej instytucji, np. KRUS, wypłata może nastąpić osobno, z dwóch różnych źródeł i w oddzielnych terminach.