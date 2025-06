Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z corocznego, 21-dniowego urlopu przeznaczonego na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Tego rodzaju turnusy to zorganizowane formy wypoczynku połączone z rehabilitacją, przeznaczone dla grup liczących co najmniej 20 uczestników z niepełnosprawnościami. Mogą one mieć charakter wyjazdowy lub odbywać się w miejscu zamieszkania. Każdy turnus musi trwać co najmniej 14 dni.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2025 roku

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym, lekkim) albo orzeczeniami o niezdolności do pracy wydanymi przed ukończeniem 16 lat. Dodatkowo ważne jest spełnienie kryterium dochodowego. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

50% średniego wynagrodzenia, czyli 4481,14 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

– w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 65% średniego wynagrodzenia, czyli 5825,48 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Osoby niepełnosprawne, które przekroczyły limit dochodu, również mogą otrzymać dofinansowanie, jednak zostanie ono pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba:

Mieć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności; Spełniać kryterium dochodowe (do 50% lub 65% przeciętnego wynagrodzenia); Wybrać turnus zorganizowany dla co najmniej 20 osób o podobnej kategorii niepełnosprawności, trwający minimum 14 dni (w przypadku korzystania z urlopu – nawet do 21 dni); Złożyć wniosek poprzez PCPR, MOPS albo organizatora turnusu, dołączając wymagane dokumenty.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2025 roku?

Od czerwca do sierpnia 2025 roku obowiązują następujące poziomy dofinansowania (procenty średniego wynagrodzenia, które wynosi 8 962 zł):

30% (około 2 688 zł) – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci niepełnosprawne lub młodzież ucząca się, do 16–24 lat;

– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci niepełnosprawne lub młodzież ucząca się, do 16–24 lat; 27% (około 2 419 zł) – osoby z umiarkowanym stopniem;

– osoby z umiarkowanym stopniem; 25% (około 2 240 zł) – lekkie przypadki niepełnosprawności;

– lekkie przypadki niepełnosprawności; 20% (około 1 792 zł) – opiekunowie osoby niepełnosprawnej oraz osoby z niepełnosprawnością zatrudnione w zakładzie pracy chronionej.

W szczególnych życiowych trudach możliwe jest zwiększenie dofinansowania nawet do 40% średniej pensji (około 3 585 zł), a powierzone środki nie mogą przekroczyć rzeczywistych kosztów turnusu

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

Podstawowe kroki:

Zgromadź dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach (PIT/y, zaświadczenie MOPS/PCPR); Wybierz odpowiedni turnus: zorganizowany, minimum 14 dni, co najmniej 20 uczestników; Złóż wniosek: w PCPR lub MOPS oraz u organizatora – na papierze lub drogą elektroniczną, np. przez ePUAP; PFRON oceni i przekaże środki: na konto organizatora turnusu.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2025

PFRON dopuszcza również dofinansowanie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w kwocie do 20% średniej pensji (około 1 792 zł). Aby je otrzymać, opiekun musi towarzyszyć uczestnikowi przez cały turnus. Wniosek składany jest razem z dokumentacją uczestnika.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów w 2025 roku

W określonych sytuacjach emeryci i renciści mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wypoczynek w formie tzw. „wczasów pod gruszą” – czyli dopłaty do urlopu wypłacanej ze środków pracodawcy. Przyznanie takiego świadczenia uzależnione jest od indywidualnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej seniora, a środki pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeżeli pracodawca w regulaminie funduszu uwzględnił możliwość korzystania z pomocy socjalnej także przez byłych pracowników i ich bliskich, emeryci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego programu.

Świadczenie może być wykorzystane na dowolny wypoczynek – zorganizowany lub samodzielny, w kraju lub za granicą, a nawet spędzony w domu.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Procedura jest prosta:

Sprawdź regulamin ZFŚS, dostępny w zakładzie pracy lub u byłego pracodawcy – określa uprawnionych oraz zasady dopłat; Zgromadź dokumenty: zazwyczaj oświadczenie o dochodach; Złóż wniosek w dziale kadr lub socjalnym – wzór dostępny w firmie; Czekaj na decyzję funduszu – ZFŚS ustali kwotę dofinansowania, proporcjonalnie do potrzeb i kryterium dochodowego.

Warto pamiętać: kwota nie jest z góry określona prawnie – uzależniona od regulaminu i sytuacji materialnej uprawnionego .

