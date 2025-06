Rekordowo wysokie świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zmienia się każdego roku. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy budżetowej na 2025 rok, kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 5434,82 zł. W efekcie, w tym roku pedagodzy otrzymają rekordowo wysokie świadczenie urlopowe – aż 2723,40 zł. To wzrost o 306,26 zł w stosunku do roku poprzedniego, kiedy świadczenie urlopowe wynosiło 2417,14 zł. Co ważne, dodatek ten nie jest uzależniony od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela. Na jego wysokość wpływ ma jednak wymiar zatrudnienia.

Świadczenie urlopowe 2025 - niektórzy nauczyciele dostaną mniej

Na pełną kwotę świadczenia urlopowego, czyli 2723,40 zł, mogą liczyć nauczyciele zatrudnieni na pełny etat, którzy przepracowali pełen rok. Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin, a także ci, którzy rozpoczęli pracę w trakcie trwania roku szkolnego, otrzymają niższe świadczenie urlopowe. Przykładowo, pedagog zatrudniony na 3/4 etatu może spodziewać się 2042,55 zł, a na 1/2 etatu - 1361,70 zł. Nauczyciel, który zakończy zatrudnienie przed końcem roku szkolnego, również otrzyma świadczenie proporcjonalnie zmniejszone, zależnie od przepracowanego okresu.

Świadczenie urlopowe to nie wszystko

Wypłatę świadczenia urlopowego gwarantuje nauczycielom Karta Nauczyciela. Dodatkowo, jeśli pracodawca uwzględnił taką możliwość w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nauczyciel może również skorzystać z dofinansowania wypoczynku w postaci tzw. wczasów pod gruszą. Każdy nauczyciel powinien zapoznać się z treścią regulaminu obowiązującego w jego miejscu pracy. Należy sprawdzić, czy dokument przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania wypoczynku. Jeśli taka forma wsparcia została uwzględniona, nauczyciel – na równi z innymi pracownikami – ma prawo wnioskować o przyznanie świadczenia. Regulamin nie może wyłączać nauczycieli z grona osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej w tym zakresie.

Ile wynoszą wczasy pod gruszą dla nauczycieli?

Należy jednak pamiętać, że wysokość dofinansowania w ramach wczasów pod gruszą, inaczej niż w przypadku świadczenia urlopowego, uzależniona jest od sytuacji socjalnej pracownika. Pod uwagę brane są takie czynniki jak warunki materialne, rodzinne i życiowe. Oznacza to, że osoby znajdujące się w trudniejszym położeniu mogą liczyć na większe wsparcie finansowe z funduszu.

Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w danej placówce. Przyznawane kwoty powinny być zróżnicowane w zależności od spełniania kryteriów socjalnych. W 2025 roku w instytucjach finansowanych ze środków publicznych wysokość tego świadczenia mieści się zazwyczaj w przedziale od 800 do 1500 zł.

Nauczyciele mogą dostać nawet ponad 4000 zł dofinansowania na wakacje

W 2025 roku nauczyciele mogą liczyć na wyjątkowo wysokie wsparcie finansowe na wakacje – łączna kwota dofinansowania może przekroczyć 4200 zł. Składają się na nią dwa oddzielne świadczenia: obowiązkowe świadczenie urlopowe, które w pełnym wymiarze wynosi 2723,40 zł brutto, oraz dodatkowe środki w ramach tzw. wczasów pod gruszą, które – w zależności od sytuacji socjalnej nauczyciela i zapisów regulaminu ZFŚS – mogą sięgnąć nawet 1500 zł. To oznacza, że nauczyciel spełniający odpowiednie kryteria i pracujący w pełnym wymiarze etatu może otrzymać łącznie ponad 4200 zł wsparcia na letni wypoczynek.