37 milionów złotych więcej w zasobach finansowych i papierach wartościowych

Sławomir Mentzen w swoim oświadczeniu majątkowym za rok 2024 wskazał, że posiada oszczędności w wysokości 738 tysięcy złotych, a także waluty obce: 15 tysięcy euro, 1,5 tysiąca dolarów amerykańskich i 165 funtów brytyjskich. Dodatkowo ujawnił, że jest właścicielem 33,7 bitcoinów, których wartość obecnie wynosi blisko 13 milionów złotych. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego oświadczenia majątkowego, kiedy były warte około 5,7 miliona złotych. W zestawieniu znalazło się również 45 tys. V-dolców (waluty używanej w grze Fortnite), wycenianych na 1,6 tys. zł. Łączny majątek Sławomira Mentzena w oszczędnościach i papierach wartościowych wynosi blisko 14 milionów złotych. To o 5,5 miliona złotych więcej w porównaniu do roku 2023, kiedy wartość zgromadzonych przez lidera Konfederacji zasobów finansowych i papierów wartościowych wynosiła niespełna 8,5 miliona złotych.

Reklama

Zasoby finansowe i papiery wartościowe posiadane przez Sławomira Mentzena w roku 2023 i 2024:

Wartość w oświadczeniumajątkowym za 2023 rok Wartość w oświadczeniumajątkowym za 2024 rok Środki pieniężne w walucie polskiej 840 928 zł 738 014 zł Środki pieniężne w walucie obcej 15 000 EUR 15 000 EUR Środki pieniężne w walucie obcej 1500 USD 1500 USD Środki pieniężne w walucie obcej 165 GBP 165 GBP Bitcoiny 5 652 501 zł 12 987 541,90 zł OmegaEUR 1 000 040 zł - OmegaPLN 805 001 zł - KangaCoin 2145 zł - V-dolce - 1600 zł Akcje Mirbud SA 61 425 zł 89 100 zł Akcje Figene Capital SA 950 zł 488 zł Akcje Pure Biologics SA 18 328 zł 24 940 zł Akcja Mex Polska SA - 3,74 zł Akcja Mentzen SA - 38,75 zł

Nowością w oświadczeniu majątkowym Sławomira Mentzena jest Fundacja Rodzinna Mentzen, która dysponuje:

środkami pieniężnymi w walucie polskiej w wysokości 6 700 923,88 złotych;

akcjami Mex Polska SA o wartości 37 400 złotych;

akcjami Mentzen SA o wartości 25 745 500 złotych.

Łącznie daje to 32 483 823,88 złotych. Wartość zasobów finansowych i papierów wartościowych zgromadzonych przez lidera Konfederacji i jego Fundację Rodzinną wynosi zatem ponad 46 milionów złotych w porównaniu do 8,5 milionów złotych w roku 2023.

Zmiany także w nieruchomościach należących do Sławomira Mentzena

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym, Sławomir Mentzen posiada udziały w kilku nieruchomościach objętych małżeńską wspólnością majątkową. W dokumencie wykazano m.in.: dom o powierzchni 370 m², którego wartość oszacowano na 3,5 miliona złotych, mieszkanie mające 107 m² i wycenione na 750 tysięcy złotych, a także działkę o powierzchni 1 500 m², której wartość określono na 2,3 miliona złotych, a która jest nowością w oświadczeniu majątkowym posła. W 2023 Sławomir Mentzen posiadał jeszcze jeden dom o wartości 875 00 złotych. Nie widnieje on już jednak w najnowszym oświadczeniu.

Nieruchomości posiadane przez Sławomira Mentzena w roku 2023 i 2024:

Wartość w oświadczeniumajątkowym za 2023 rok Wartość w oświadczeniumajątkowym za 2024 rok Dom o powierzchni 370 m2 3 500 000 zł 3 500 000 zł Dom o powierzchni 1252 875 000 zł - Mieszkanie o powierzchni 107 m2 750 000 zł 750 000 zł Nieruchomość gruntowaniezabudowanao powierzchni 1500 m2 - 2 300 000 zł Miejsce postojowew lokalu garażowym 40 000 zł 40 000 zł

Wartość nieruchomości, których współwłaścicielem jest Sławomir Mentzen wynosi ponad 6,5 miliona złotych i jest większa o 1,4 miliona złotych w porównaniu do roku 2023, kiedy było to 5,1 miliona złotych.

Mentzen kupił drogą torebkę

Jeśli chodzi o inne posiadane przez Mentzena przedmioty o wartości powyżej 10 000 złotych, jedyną nowością jest luksusowa torebka o wartości 17 000 złotych. Oprócz niej, podobnie jak w roku 2023, w oświadczeniu majątkowym pojawiają się: stół warty 12 tys. zł, dwa regały (jeden za 22 tysięcy złotych, drugi za 17 tysięcy złotych), kanapa za 18 400 złotych oraz zabudowa kuchenna wyceniona na 120 tys. zł. Dodatkowo lider Konfederacji zadeklarował posiadanie innych mebli i sprzętu elektronicznego o łącznej wartości 200 tys. zł. Sławomir Mentzen ponownie zadeklarował również, że ma prawo do prywatnego użytkowania dwóch pojazdów: Mercedesa Coupe Klasy E z 2022 roku o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC90 z tego samego rocznika, wycenionego na 340 tys. zł.

Tyle w 2024 roku zarobił Sławomir Mentzen

W swoim oświadczeniu majątkowym poseł wskazał również, że posiada udziały w spółkach handlowych, w tym m.in. w Kancelarii Mentzen sp. z o.o., z której uzyskał dochód 72 183,21 złotych. Inne dochody uzyskał z tytułu:

uczestniczenia w spółce komandytowej Mentzen Legal - 200 000 zł ;

; prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej - 470 405,12 zł ;

; bycia prezesem zarządu Mentzen SA - 19 500 zł ;

; bycia prezesem zarządu Kancelarii Mentzen sp. z o.o. - 19 500 zł ;

; świadczenia z Fundacji Rodzinnej Mentzen - 3 000 000 zł ;

; praw autorskich - 2393,50 zł ;

; diety parlamentarnej - 9038,52 zł.

Zobowiązania finansowe Sławomira Mentzena

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena zawiera również informacje o zobowiązaniach finansowych, które nadal pozostają do spłaty. Są to kredyt na zakup mieszkania w PKO (do spłaty ponad 311 tys. zł) oraz pożyczkę udzieloną przez Fundację Fodzinną Mentzen w wysokości 400 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe posłów

Zgodnie z przepisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Dokument ten obejmuje zarówno majątek osobisty, jak i składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową.

W oświadczeniu należy uwzględnić m.in. informacje o posiadanych środkach finansowych, nieruchomościach, udziale w spółkach cywilnych i osobowych spółkach handlowych, akcjach i udziałach w firmach, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i pełnionych funkcjach w spółkach.