Po zakończeniu kadencji, niezależnie od tego, czy była to pierwsza, czy druga z rzędu, głowie państwa przysługuje szereg świadczeń i przywilejów. Wśród nich najbardziej znana jest tzw. emerytura prezydencka. Oprócz niej były prezydent otrzymuje również inne formy wsparcia, wynikające z pełnienia najwyższej funkcji w państwie. Sprawdź, ile wynosi emerytura prezydencka, kto ją otrzymuje i z jakich dodatkowych przywilejów może korzystać były prezydent Polski.

Emerytura prezydencka. Podstawa prawna

Kwestie dotyczące uposażenia oraz przywilejów byłych prezydentów reguluje ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1996 nr 75 poz. 367). Akt ten szczegółowo określa, jakie świadczenia i uprawnienia przysługują byłemu prezydentowi po zakończeniu kadencji – niezależnie od przyczyny jej wygaśnięcia.

Emerytura prezydencka – ile wynosi?

Emerytura prezydencka, formalnie nazywana uposażeniem byłego prezydenta RP, to miesięczne świadczenie pieniężne, które ma charakter stałego dochodu po zakończeniu urzędowania. Ustawa określa, że wynosi ono 75% wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta.

Zgodnie z przepisami ustawy z 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101), pensja prezydenta RP składa się z dwóch części: podstawowego wynagrodzenia, które wynosi 9,8 razy tyle co tzw. kwota bazowa, oraz dodatku funkcyjnego, stanowiącego jej 4,2-krotność. Sama kwota bazowa ustalana jest niezależnie – jej wysokość określa corocznie ustawa budżetowa.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2025 roku wynosi 1 878,89 zł. Oznacza to, że:

podstawowe wynagrodzenie prezydenta wynosi 18 413,12 zł;

dodatek funkcyjny prezydenta wynosi 7 891,34 zł;

wynagrodzenie prezydenta łącznie wynosi 26 304, 46 zł.

Emerytura prezydencka, czyli 75% wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta w 2025 roku, wynosi więc 19 728, 35 zł.

Nie jest to klasyczna emerytura, jaką otrzymują zwykli obywatele po osiągnięciu wieku emerytalnego i złożeniu wniosku do ZUS. Świadczenie to ma charakter uposażenia i jest przyznawane automatycznie, bez względu na wiek byłego prezydenta, jego aktywność zawodową czy wcześniejszy staż pracy.

Emerytura prezydencka – zasady przyznawania

Prawo do emerytury prezydenckiej przysługuje każdemu byłemu prezydentowi RP, którego kadencja dobiegła końca w sposób naturalny lub który zrezygnował z urzędu. Warunkiem jest jednak zakończenie sprawowania funkcji zgodnie z konstytucją.

Były prezydent nie musi składać żadnych formalnych wniosków – świadczenie to przysługuje z mocy prawa. Wypłacane jest dożywotnio, a jego wysokość aktualizowana jest proporcjonalnie do zmian wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa.

Emerytura prezydencka bez osiągnięcia wieku emerytalnego

Istotną cechą emerytury prezydenckiej jest fakt, że nie jest uzależniona od wieku. Oznacza to, że były prezydent, który zakończył pełnienie urzędu w wieku np. 55 lat, będzie pobierał to świadczenie do końca życia, bez konieczności oczekiwania na osiągnięcie wieku emerytalnego.

Dzięki temu były prezydent może korzystać z zabezpieczenia finansowego od razu po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego, niezależnie od swojej dalszej kariery zawodowej czy osobistych planów.

Ile osób pobiera w Polsce emeryturę prezydencką?

Ponieważ funkcja prezydenta RP w obecnym kształcie istnieje od 1989 roku, liczba osób, które mogą pobierać to świadczenie, jest ograniczona. Aktualnie uprawnionych do otrzymywania świadczenia jest trzech byłych prezydentów:

Lech Wałęsa,

Aleksander Kwaśniewski,

Bronisław Komorowski.

Od 2025 roku świadczenie to będzie przysługiwało również Andrzejowi Dudzie.

Inne przywileje byłych prezydentów

Emerytura prezydencka to nie jedyny przywilej, z którego mogą korzystać byli prezydenci Polski. Ustawa z 1996 roku przewiduje również: