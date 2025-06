Ile wyniesie płaca minimalna brutto w 2026 roku?

Według propozycji przedstawionej przez rząd, od 1 stycznia 2026 minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4806 zł brutto miesięcznie. To o 140 zł więcej niż obecna stawka obowiązująca w 2025 roku - 4666 zł brutto.

Jaka będzie stawka godzinowa od stycznia 2026?

Równocześnie ma wzrosnąć również minimalna stawka godzinowa, która od stycznia 2026 roku miałaby wynosić 31,40 zł brutto.

Płaca minimalna 2026 - ile na rękę?

Podana kwota 4806 zł dotyczy wynagrodzenia brutto. Pracownicy faktycznie otrzymają mniej – po odliczeniu składek i podatków. Według szacunków ekspertów, od stycznia 2026 roku pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma na rękę około 3605,85 zł netto. Natomiast stawka godzinowa netto wyniesie ok. 23,50 zł netto.

Ile zyskają pracownicy w porównaniu do 2026 roku?

W 2025 roku płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, a więc od stycznia 2026 roku miesięczna podwyżka wyniesie 140 zł brutto, co przekłada się na około 95 zł netto. W skali całego roku oznacza to wzrost dochodów o około 1140 zł na rękę, jeśli płaca minimalna utrzyma się na zapowiedzianym poziomie przez cały 2026 rok.

Czy nowa płaca minimalna została już zatwierdzona?

Nie. Na razie to jedynie rządowa propozycja, która trafiła do Rady Dialogu Społecznego. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między stroną rządową, związkową a pracodawcami, rząd ogłosi swoją decyzję do 15 września 2025 roku w formie rozporządzenia.

Trzeba dodać, że związki zawodowe domagają się wyższej stawki – w granicach 5015 zł brutto, natomiast pracodawcy proponują skromniejszy wzrost – tylko o około 50 zł brutto.

Czy możliwe są zmiany tej kwoty?

Tak, możliwe. Jeśli partnerzy społeczni porozumieją się przy Radzie Dialogu Społecznego, mogą wspólnie zaproponować inną stawkę. Jeśli nie – rząd ma prawo ustalić ją samodzielnie.

Kto korzysta z płacy minimalnej?

Według danych rządowych, około 3 milionów pracowników w Polsce otrzymuje wynagrodzenie zbliżone do minimalnego. To głównie osoby zatrudnione w handlu, usługach i przemyśle lekkim.

Źródło: komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z czerwca 2025 r.