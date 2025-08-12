Grupami, które mogą w Polsce liczyć na największe wsparcie rządzących są bez wątpienia dzieci i seniorzy. Oczywiście pomoc dla dzieci trafia w większości przypadków do osób, które je wychowują, w szczególności do ich rodziców. Jednak nie zawsze tak było. Był bowiem okres, w którym rodzice wychowujący dzieci musieli radzić sobie w pełni we własnym zakresie i nie mogli liczyć na żadne finansowe świadczenia ze strony państwa. Ta „niesprawiedliwość” ma zostać wyrównana. Pojawił się bowiem pomysł, który w formie petycji trafił do Sejmu, aby wprowadzić stały dodatek finansowy dla emerytów, którego wysokość byłaby uzależniona od liczby wychowanych dzieci. Z jednej strony miałoby to wspomóc grupę społeczną, która jest w dużej potrzebie, czyli emerytów, a z drugiej stanowić rekompensatę dla osób, które kiedyś wychowując dzieci nie mogły liczyć na wsparcie rządzących.

800 plus dla emerytów, którzy wychowali dwoje dzieci

Zgodnie z przedstawioną petycją, emeryci, którzy wychowali i wykształcili minimum dwoje dzieci, otrzymywaliby dodatkowe 800 zł miesięcznie. Pieniądze należałyby się zarówno matce, jak i ojcu. Warunkiem jest jednak to, aby te dzieci miały obecnie stałą pracę w Polsce i płaciły podatki. Jeżeli rodzice wychowaliby jedno dziecko, każde z nich otrzymywałoby po 400 zł miesięcznie. Jeśli nadal pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, ich budżet zasiliłoby więc co miesiąc dodatkowe 800 złotych. Przyznanie tego świadczenia nie byłoby zależne od sytuacji finansowej rodziców-emerytów.

Taka pomoc dla emerytów miałaby być wyrazem sprawiedliwości pokoleniowej i wynagradzałaby ich za ogromny wysiłek włożony w wychowanie i edukację dzieci, które dzięki temu obecnie pracują, odprowadzają podatki i wspierają system gospodarczy. Czy ten pomysł ma szansę na realizację? W pierwszej kolejności petycja trafi do odpowiednich komisji w Sejmie i Senacie. Wydaje się jednak, że w obecnie sytuacji budżetowej wprowadzenie w życie tego rodzaju zmian jest co najmniej wątpliwe.

Mama 4 plus też zależy od liczby dzieci

Przypomnijmy, że istnieje już świadczenie, do którego prawo można nabyć w zależności od liczby wychowanych dzieci. Chodzi o Mama 4 plus. To pomoc dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. Od marca 2019 r. mogą one uzyskać szczególne świadczenie, jakim jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest ono finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa i jest to świadczenie o charakterze nieskładkowym, którego głównym celem jest zapewnienie dochodu tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na konieczność wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych, czego skutkiem jest brak prawa do emerytury lub jej wysokość poniżej tzw. najniższej emerytury.