Dron, który udowodnił swoją wartość w boju

FlyEye od dekady jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dronów rozpoznawczych na ukraińskim froncie. Pierwsze zestawy trafiły do Kijowa w 2015 roku i od tamtej pory system wielokrotnie potwierdzał swoją skuteczność nawet w najcięższych warunkach bojowych. To jedna z nielicznych zachodnich konstrukcji bezzałogowych, które zostały oficjalnie przyjęte do wyposażenia Sił Zbrojnych Ukrainy.

Cechą, która wyróżnia FlyEye, jest wysoka przeżywalność podczas misji. Mimo ogromnej intensywności działań, drony te wciąż uchodzą za wyjątkowo trudne do zestrzelenia. To sprawia, że są jednymi z najbardziej obciążonych zadaniami systemów na froncie.

Plecak zamiast ciężarówki

Wojskowi chwalą FlyEye nie tylko za wytrzymałość, ale także za prostotę obsługi. System mieści się w dwóch plecakach i nie potrzebuje żadnych wyrzutni ani katapult do startu. Operator po prostu wypuszcza drona z ręki, a lądowanie odbywa się automatycznie nawet na ograniczonej przestrzeni.

Co więcej, FlyEye lata w trybie szybowania. Silnik pracuje jedynie podczas startu i zmiany wysokości. Dzięki temu dron jest niemal niesłyszalny i trudny do wykrycia przez wrogie radary, co znacznie zwiększa szansę powodzenia misji.

Moduły, które zmieniają oblicze misji

Jednym z atutów polskiego drona jest jego modułowość. FlyEye można wyposażyć w różne głowice: od kamer dziennych i termowizyjnych, przez zestawy retransmisyjne, aż po specjalistyczne wyposażenie. Dzięki temu ta sama platforma sprawdzi się zarówno przy obserwacji pola walki, jak i przy koordynowaniu ognia artylerii czy patrolowaniu granic.

Polska technologia w służbie bezpieczeństwa regionu

Rozpoczęcie w tym roku produkcji FlyEye w Ukrainie to nie tylko odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ukraińskiej armii, ale też symboliczny krok w stronę zacieśniania współpracy polsko-ukraińskiej. Jak pisze na x.com grupa WB informacja o produkcji była utrzymywana w tajemnicy aż do teraz. Było tak ze względów bezpieczeństwa i obaw przed rosyjskimi atakami na infrastrukturę zbrojeniową.

Drony FlyEye od lat znajdują się również na wyposażeniu polskich Wojsk Specjalnych, a także trafiają do odbiorców w Europie i Azji. Wspólna produkcja z Ukrainą wzmacnia więc nie tylko obronność wschodniego sąsiada, ale też pozycję Grupy WB na międzynarodowej scenie zbrojeniowej.