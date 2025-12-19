Trzynasta emerytura 2026 - kiedy seniorzy mogą spodziewać się wypłat z ZUS

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie nazywane trzynastką, stanowi istotne wsparcie finansowe, na które każdego roku liczą miliony emerytów oraz rencistów w Polsce. Choć suma ta dla wielu nie jest ogromna, pozwala na podreperowanie domowego budżetu w ważnym momencie roku, ponieważ termin jej przekazania zazwyczaj zbiega się z okresem Wielkanocy. Dokładna data otrzymania środków zależy od indywidualnego harmonogramu wypłat przypisanego do danego świadczeniobiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak instytucja ta często podejmuje decyzję o przyspieszeniu przelewów tak, aby pieniądze trafiły do odbiorców jeszcze przed rozpoczęciem świąt.

Zasady przyznawania trzynastki oraz prognozowana wysokość świadczenia w 2026 roku

Mechanizm ustalania wysokości trzynastej emerytury jest ściśle powiązany z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Po przeprowadzeniu waloryzacji w marcu 2025 roku świadczenie to zostało ustalone na poziomie 1878,91 zł brutto. Obecnie, bazując na rządowych założeniach budżetowych, można pokusić się o wstępne oszacowanie stawek na rok 2026. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur może wynieść około 4,9 proc., choć należy pamiętać, że jest to wartość orientacyjna. Ostateczny odsetek będzie zależał od rzeczywistych danych dotyczących inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w całym 2025 roku, które zostaną podane przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli powyższa prognoza się sprawdzi, minimalna emerytura, a co za tym idzie również pełna trzynastka, wzrośnie w 2026 roku do poziomu 1970,98 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o około 92 zł względem roku poprzedniego.

Ile wyniesie trzynasta emerytura netto w 2026 roku po odliczeniach?

Kluczową kwestią dla każdego seniora jest realna kwota, która pojawi się na rachunku bankowym, czyli suma netto. W przypadku trzynastej emerytury ostateczna wysokość wypłaty "na rękę" jest determinowana przez poziom podstawowego świadczenia pobieranego przez daną osobę, ponieważ od łącznej sumy dochodów odprowadzane są stosowne daniny. Przykładowo, senior, którego podstawowa emerytura w kwietniu 2026 roku wynosiłaby 1970,98 zł brutto, mógłby liczyć na otrzymanie netto około 1793,59 zł z tytułu głównego świadczenia oraz nieco ponad 1620 zł w ramach samej trzynastki. Ważną informacją organizacyjną jest fakt, że ZUS realizuje te płatności w formie jednego, zbiorczego przelewu wraz z comiesięczną emeryturą, co dotyczy zarówno trzynastego, jak i czternastego świadczenia.

Czternasta emerytura i problem zamrożonego progu dochodowego

W przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura opiera się na innym systemie wyliczeń, uwzględniającym kryterium dochodowe. Choć jest to świadczenie gwarantowane ustawowo, od dłuższego czasu próg uprawniający do pełnej wypłaty pozostaje na niezmienionym poziomie 2900 zł brutto. Powoduje to specyficzną sytuację rynkową - każda kolejna waloryzacja, która podnosi bazowe emerytury, sprawia, że coraz więcej osób przekracza ten limit. W rezultacie grupa seniorów otrzymujących czternastkę w całości maleje, natomiast przybywa osób, u których stosowana jest zasada złotówka za złotówkę, czyli proporcjonalne pomniejszanie dodatku o kwotę przekroczenia wspomnianego progu.

Przewidywany wskaźnik waloryzacji emerytur i realny wzrost świadczeń

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami, proces waloryzacji w marcu 2026 roku ma podnieść świadczenia o blisko 5 proc., co znacząco wpłynie na sytuację finansową osób z wyższymi świadczeniami. Jeśli te założenia zostaną utrzymane, emerytura wynosząca obecnie 4500 zł brutto zwiększy się do poziomu około 4720,50 zł brutto, co po odliczeniach podatkowo-składkowych przełoży się na kwotę około 4029 zł netto. Precyzyjne dane poznamy jednak dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku, kiedy to opublikowane zostaną pełne raporty ekonomiczne za rok poprzedni, stanowiące podstawę do wydania oficjalnego komunikatu o wskaźniku waloryzacji.