Katowice centrum nowoczesnych technologii wojskowych

W Katowicach w nowej hali o powierzchni 2000 m² koncern L3Harris produkuje systemy EMX, które wspierają obserwację, rozpoznanie, nadzór i wskazywanie celów w najtrudniejszych warunkach. Zastosowanie znajdują one zarówno w śmigłowcach, pojazdach lądowych, jednostkach morskich, jak i w systemach bezzałogowych. Fabryka w Katowicach ma też zdolność szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych, co pozwoli reagować na nagłe potrzeby wynikające z obecnych kryzysów bezpieczeństwa w Europie.

Według przedstawicieli firmy, lokalizacja zakładu w Polsce skróci łańcuch dostaw, przyspieszy serwis i zwiększy gotowość operacyjną klientów w regionie. To także sygnał, że Polska staje się naturalnym hubem przemysłowym dla NATO i Unii Europejskiej.

EMX – „oczy i uszy” nowoczesnych armii

Systemy EMX to nie tylko czujniki – to zaawansowane zestawy, które łączą obraz w paśmie widzialnym i termowizyjnym, umożliwiając wykrywanie i identyfikację celów w dzień i w nocy. Technologia ta jest kluczowa m.in. w walce z dronami, które stają się jednym z największych wyzwań współczesnych konfliktów.

Na świecie L3Harris dostarczył już ponad 8000 systemów z rodziny WESCAM MX, a w samej Europie ponad 1400 w 32 krajach. To doświadczenie daje gwarancję, że EMX produkowany w Katowicach trafi do szerokiego grona użytkowników, a krótszy czas dostaw będzie realną przewagą dla wojsk, które często potrzebują sprzętu „na wczoraj”.

Europejska odpowiedź na nowe zagrożenia

Otwarcie zakładu wpisuje się w unijne inicjatywy Readiness 2030 i SAFE (Security Action for Europe), których celem jest budowa odporności i zwiększenie produkcji kluczowych technologii obronnych na kontynencie. W praktyce oznacza to, że Europa chce być mniej zależna od dostaw z USA i szybciej reagować na kryzysy.

Dla Polski to nie tylko prestiż, ale też wymierne korzyści – od transferu technologii, przez rozwój lokalnych łańcuchów dostaw, po tworzenie miejsc pracy i specjalizacji w obszarze nowoczesnych systemów rozpoznania. Katowice, z bogatą tradycją przemysłową i dostępem do wykwalifikowanych kadr, stają się jednym z filarów tej transformacji.

Globalny gigant stawia na Polskę

L3Harris to jedna z największych firm technologicznych w sektorze obronnym w USA. Powstała w 2019 roku z połączenia L3 Technologies i Harris Corporation, co od razu uczyniło ją szóstym co do wielkości wykonawcą obronnym w Stanach Zjednoczonych. Dziś działa w czterech segmentach – od systemów misji wojskowych, przez technologie kosmiczne i lotnicze, aż po rakiety i napędy Aerojet Rocketdyne.

Nowa fabryka w Katowicach to nie pierwszy krok firmy w Polsce – L3Harris prowadzi tu także biuro w Warszawie. Jednak to właśnie na Śląsku startuje linia produkcyjna, która ma realny wpływ na bezpieczeństwo w skali kontynentu. „Współczesne konflikty wymagają szybkich dostaw sprawdzonych rozwiązań” – podkreśla Tom Kirkland, wiceprezes L3Harris odpowiedzialny za systemy celownicze i sensory. Jego zdaniem europejska produkcja EMX nie tylko skraca czas oczekiwania, ale i wzmacnia strategiczne partnerstwa w regionie.

Polska na mapie globalnej obronności

Choć L3Harris to gigant z USA, decyzja o lokowaniu produkcji w Katowicach to dowód, że Europa – a w szczególności Polska – staje się kluczowym graczem w światowym łańcuchu bezpieczeństwa. Inwestycja na Śląsku to także element szerszej układanki: tworzenia „Europy odpornej na wstrząsy”, która chce mieć krytyczne technologie na miejscu, a nie tysiące kilometrów dalej.

Dla mieszkańców regionu oznacza to nowe miejsca pracy i rozwój wysokich kompetencji, a dla Polski rosnące znaczenie jako partnera przemysłowego NATO. Katowice zyskują tym samym nową tożsamość: nie tylko miasto przemysłu ciężkiego, lecz także centrum nowoczesnych technologii obronnych.