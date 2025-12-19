Rozbudują Muzeum Powstania Warszawskiego. Obiecywano to od dekady

Wreszcie podpisano umowę na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Plany powiększenia jednej z najważniejszych, pod względem politycznymi i historycznym, placówek w Polsce mają już niemal dekadę. Co więcej, od 2018 roku muzeum ma już gotowy projekt zmian.

Przez lata nie było środków ani politycznej woli, by muzeum rozbudować. Placówka powstała jako jednostka miejska – otworzył ją ówczesny prezydent Warszawy, Lech Kaczyński w 2004 roku. Jednak w ostatnich latach ze względu na spór obecnej władzy, rządzącej od lat Warszawą (KO) z byłym rządem (PiS) przygotowania wstrzymywano.

Stołeczny samorząd nie był wstanie sam sfinansować rozbudowy. Środki rządowe obiecał jednak premier Donald Tusk podczas okrągłej rocznicy Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2024 roku. Zapowiedział wtedy przeznaczenie 100 mln zł na prace budowlane.

Kiedy ruszą prace? Znamy termin zakończenia

Po deklaracji Tuska zaczęły się przygotowania do ogłoszenia przetargu. W międzyczasie rada m.st. Warszawy musiała zgodzić się na współprowadzenie Muzeum Powstania Warszawskiego przez Ministerstwo Kultury. Ta decyzja była konieczna, by uruchomić wspomniane dofinansowanie.

W lipcu ogłoszono przetarg na rozbudowę, a w październiku wybrano ofertę firmy NDI z Sopotu, która otrzyma 138 mln zł. Była to jedyna propozycja mieszcząca się w kosztorysie. Zgodnie z planem NDI będzie miała czas do kwietnia 2029 roku.

- To dla nas moment szczególny i rzeczywiście bardzo uroczysty (…) Na tę inwestycję czekają nasi Bohaterowie, ale czeka na nią również cała Warszawa i cała Polska. To będzie bowiem nowa odsłona muzeum: nowe sale wystawowe i jeszcze większe otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego na miasto. To miejsce niezwykłe, które odwiedzają wszyscy przyjeżdżający do Warszawy - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak będzie wyglądało większe Muzeum Powstania Warszawskiego?

Wykonawca będzie musiał najpierw opracować projekt budowalny na podstawie koncepcji przygotowanej w 2018 roku przez Nizio Design International. Według planów, powstanie zupełnie nowy budynek od strony ul. Towarowej, który będzie pełnił rolę głównego wejścia do muzeum. Ma mieć dwie kondygnacje podziemne oraz jedną naziemną, w sumie 7,2 tys. mkw.

- Będzie to pawilon zielony – z parkiem na dachu i kawiarnią – a jednocześnie obiekt doskonale skomunikowany wszystkimi środkami transportu publicznego. Dzięki temu dostęp do Muzeum Powstania Warszawskiego stanie się znacznie łatwiejszy - powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jak informują przedstawiciele muzeum, nowy pawilon zostanie połączony systemem przejść podziemnych z obecnym budynkiem. Na parterze ulokowane zostanie strefa kas, kontrola bezpieczeństwa, sale warsztatowe, a także sklepik i restauracja. Nad tym miejscem, na dachu, powstanie letni pawilon, w którym będą odbywać się wydarzenia plenerowe.

W podziemiach przewidziano m.in.