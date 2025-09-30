Wiedza o inwestowaniu wśród Polaków

Z najnowszej odsłony badania pt. „Finanse Polaków” wynika, że prawie połowa respondentów ocenia swoją wiedzę na temat inwestowania ją jako przeciętną, a co trzeci - jako słabą. Zaledwie 12 proc. deklaruje dobrą znajomość zagadnień inwestycyjnych.

Reklama

Najbardziej rozpoznawalne formy lokowania pieniędzy

Wśród najbardziej rozpoznawalnych form lokowania pieniędzy najwięcej badanych (61-72 proc.) twierdzi, że ma wiedzę na temat lokowania w nieruchomości, ziemię, obligacje, surowce i akcje. Natomiast tylko 16 proc. Polaków zna taki produkt jak lokata strukturyzowana.

Badanie wykazało też, że choć odsetek osób inwestujących wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 2 pkt. proc, a w porównaniu do 2023 roku o 5 pkt proc., to i tak nie przekracza on 13 proc.

Z deklaracji respondentów wynika, że największa grupa (27 proc.) korzysta z programów emerytalnych oferowanych przez pracodawcę. W dalszej kolejności inwestujący respondenci wymieniali: produkty emerytalne (22 proc.), nieruchomości i ziemię (po 16 proc.) oraz surowce (15 proc.). Lokaty strukturyzowane pozostają produktem niszowym, korzystanie z nich deklaruje 9-procent respondentów.

Jakie kwoty inwestujemy?

Jeśli chodzi o kwoty, to tylko 5 proc. badanych inwestuje miesięcznie powyżej 5 tys. zł.Najwięcej, bo 34 proc. respondentów lokuje między 100 a 500 zł miesięcznie. Najczęstszą motywacją do inwestowania jest zabezpieczenie przyszłości swojej lub dzieci (59 proc.), ochrona pieniędzy przed inflacją (49 proc.) i chęć pomnażania kapitału (44 proc.). Tylko 7 proc. jako przyczynę wskazuje zainteresowanie rynkami inwestycyjnymi.

Stabilność vs. ryzyko

Pytani o styl inwestowania, blisko połowa badanych (46 proc.) określa go jako stabilny (akceptuje tylko niewielkie wahania wartości inwestycji i niewielkie ryzyko), 33 proc. - jako umiarkowany, a tylko 4 proc. decyduje się na dynamiczną strategię (gwałtowne, okresowe wzrosty i spadki wartości inwestycji oraz spore ryzyko). Co ciekawe, aż 17 proc. respondentów nie potrafi określić swojego stylu inwestowania.

— Badanie potwierdza, że Polacy wciąż najbardziej cenią bezpieczeństwo inwestycji, co bardziej utożsamiać można z oszczędzaniem. Są na początku drogi, by stać się bardziej świadomymi uczestnikami rynku kapitałowego — ocenił starszy analityk finansowy w biurze maklerskim Banku Millennium Łukasz Bugaj.

Oczekiwania Polaków względem produktów inwestycyjnych

Respondenci, zapytani, czego oczekują od produktów inwestycyjnych wskazali na: niskie opłaty za obsługę produktu (84 proc.), niskie ryzyko i bezpieczeństwo (83 proc.), elastyczność rozumiana jako możliwość wycofania środków bez opłat oraz dowolność wpłat (83 proc.), gwarancja kapitału (83 proc.) i niski próg finansowy rozpoczęcia inwestowania (72 proc.).

Badanie „Finanse Polaków” zrealizował w dniach 6-12 czerwca br. Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Banku Millennium na reprezentatywnej próbie 1046 osób.