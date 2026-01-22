Rząd pracuje nad ustawą. Działkowcy chcą, by uwzględniła ROD

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy, której celem jest ułatwienie realizacji budownictwa społecznego. Projekt zakłada m.in. uproszczenie przekazywania gruntów państwowych gminom oraz wprowadzenie preferencyjnych stawek za użytkowanie wieczyste terenów pozarolniczych pod budownictwa społeczne.

Jak wskazuje Polski Związek Działkowców (PZD), projekt w obecnym kształcie pomija jednak kluczowy problem rodzinnych ogrodów działkowych. Zdaniem związkowców inicjatywa resortu powinna zostać rozszerzona o rozwiązania, które zwiększą dostępność gruntów pod zakładanie nowych ROD oraz umożliwią odtwarzanie ogrodów likwidowanych w związku z inwestycjami.

Brakuje działek, a zainteresowanie rośnie

PZD podkreśla, że zainteresowanie działkami jest dziś ogromne, ale w większości ogrodów nie ma już wolnych działek. Jednocześnie samorządy coraz częściej likwidują istniejące ROD, deklarując brak terenów na ich odtworzenie. To właśnie ten mechanizm, likwidacja bez realnej alternatywy, zdaniem działkowców prowadzi do systematycznego zmniejszania się puli działek udostępnianych dla polskich rodzin. Choć ustawa o ROD przewiduje obowiązek odtwarzania ogrodów, w praktyce bywa on pomijany.

Działkowcy wskazują konkretne rozwiązanie

Jak wynika z informacji cytowanych przez portalsamorzadowy.pl, propozycja PZD sprowadza się do dwóch kluczowych postulatów.

Pierwszy dotyczy wprowadzenia do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mechanizmu przekazywania gruntów z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa do gmin z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD. Takie rozwiązanie otworzyłoby samorządom dostęp do terenów, którym mogłyby posłużyć zarówno do tworzenia nowych ogrodów, jak i do odtwarzania tych likwidowanych pod inwestycje.

Spór o opłaty za użytkowanie wieczyste

Drugim problemem, na który zwracają uwagę działkowcy, są opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ROD. Projekt resortu rozwoju przewiduje preferencyjne stawki dla nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo społeczne. Jednak analogicznych rozwiązań nie zapowiada dla ogrodów działkowych.

W efekcie, jak podkreśla PZD, działkowcy objęci odpłatnym użytkowaniem wieczystym płacą najwyższe możliwe stawki, takie jak podmioty wykorzystujące grunty na cele komercyjne. Zdaniem związkowców jest to nielogiczne, ponieważ ustawa o ROD zakazuje wykorzystywania działek do działalności komercyjnej, a same ogrody pełnią funkcje wyłącznie społeczne i rekreacyjne.

Czyli likwidacja działek ROD jest przesądzona?

Działkowcy podkreślają, że nie sprzeciwiają się rozwojowi budownictwa społecznego, ale oczekują równoległych rozwiązań chroniących rodzinne ogrody działkowe. Bez zmian w przepisach proces stopniowego zanikania ROD będzie postępował, mimo formalnych zapisów o ich ochronie - ostrzegają działkowcy.

Na razie projekt ustawy jest na etapie prac resortowych. To właśnie teraz, zdaniem PZD, jest moment, by wprowadzić rozwiązania, które pozwolą zachować ogrody działkowe jako ważny element przestrzeni miejskiej i realne wsparcie dla tysięcy rodzin.