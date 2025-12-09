To saga ciągnąca się od 2015 roku. Wtedy zamknięto restaurację na Śnieżce, po polskiej stronie szczytu. Znajdowała się w dolnym dysku (jednym z trzech) budynku zbudowanego na przełomie lat 60. i 70. Obiekt zaprojektowany w duchu modernizmu stał się jednym z symboli Śnieżki. Wpisano go nawet do rejestru zabytków.

Problem w tym, że od lat całe obserwatorium potrzebuje remontu. W 2009 roku doszło do katastrofy budowlanej, pękła ściana i wybrzuszyła się podłoga w górnym dysku, przez co trzeba było ewakuować stąd naukowców. Kilka lat później, ze względu na zły stan techniczny, zamknięto zupełnie dolny dysk, przeznaczony wcześniej dla turystów. Od tego czasu mówi się o remoncie.

Walka o remont obserwatorium. Kiedy nowa Śnieżka?

Pierwszą deklarację, zapowiadającą remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego (WOM) im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce, podpisano w 2017 roku. Inwestycję zatrzymała najpierw pandemia, a następnie wpis budynków-dysków do rejestru zabytków – co nastąpiło w 2020 roku.

W 2021 roku zapowiedziano, że remont potrwa trzy lata i pochłonie ok. 3,3 mln euro. Jednak inwestycji nie udało się rozpocząć, mimo współpracy ze stroną czeską. Kolejną próbę podjęto latem ubiegłego roku. Podpisano wtedy list intencyjny w sprawie budowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Chodziło o to, by na Śnieżce znów uruchomić toalety.

Od strony formalnej za remont odpowiedzialny jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który zarządza obserwatorium. Jednostka na dniach powinna odebrać pełną dokumentację potrzebną do rozpoczęcia przetargu na remont. Potwierdziliśmy to w IMGW.

„Aktualnie prowadzone są końcowe działania zmierzające do finalnego odebrania od Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz decyzją zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Przewidywany termin ostatecznego odbioru ww. dokumentacji, to listopad-grudzień 2025 r.” – zapewnia z kolei Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, który nadzoruje IMGW.

W odpowiedzi na interpelację poselską potwierdza, że obserwatorium zostanie przebudowane. IMGW nie chce podawać zbyt wielu szczegółów dotyczących planowanych prac. Jak słyszymy, wszystko zostanie ogłoszone na początku stycznia.

Jaka będzie Nowa Śnieżka?

Według koncepcji, którą opracowano w 2019 roku, WOM Śnieżka ma stać się „miejscem spotkań wszystkich miłośników wędrówek, natury i gór w Karkonoszach”. Planowane jest ponowne otwarcie restauracji, a także toalety.

Podczas remontu wymienione ma zostać poszycie dachowe na wszystkich trzech dyskach, a wnętrza mają zostać dostosowane do przepisów przeciwpożarowych. Największe zmiany mają dotknąć dolnego dysku – restauracyjnego.

„W ramach inwestycji prowadzone będą roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, w tym w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kwartale 2026 r., a rozpoczęcie pierwszego etapu planowane jest w 2026 r.” – podaje wiceminister Koperski.

Wartość prac będzie znana dopiero po odbiorze dokumentacji. Można się spodziewać, że przekroczy szacunki sprzed kilku lat, gdy oceniano ją na 3,3 mln euro. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych IMGW. Jak wyjaśnia Koperski, instytut uzgodnił już szczegóły ze służbami konserwatorskimi oraz przedstawicielami Karkonoskiego Parku Narodowego.