Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 53-letniego Rosjanina mogło skończyć się katastrofą. Pijany kapitan blisko 90-metrowego kontenerowca pod banderą Antigui i Barbudy próbował wypłynąć w morze. Służby powstrzymały go dosłownie w ostatniej chwili.

Rosyjski kapitan doigrał się w Polsce. Akcja służb w porcie w Gdańsku

Do zdarzenia doszło 14 grudnia, kiedy statek planował rejs do Estonii. Jak poinformowała Straż Graniczna, dzięki czujności pilota portowego udało się zauważyć podejrzane zachowanie kapitana. Pilot natychmiast powiadomił służby, a gdański oddział SG przeprowadził badanie alkomatem. Pierwszy pomiar wskazał 2,52 promila. To wystarczyło, aby rozpocząć procedury bezpieczeństwa. Kolejny pomiar kilkanaście minut później potwierdził jeszcze wyższy poziom alkoholu.

Na miejsce wezwano służby portowe oraz przedstawiciela Urzędu Morskiego w Gdyni. Dyżurny inspektor Port State Control natychmiast wstrzymał wypłynięcie statku, a kapitan został odsunięty od obowiązków. Obecnie prowadzone są dalsze czynności administracyjne. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, Magdalena Kierzkowska wyjaśniła, że jednostka będzie mogła opuścić port dopiero po reinspekcji i audycie zgodnym z międzynarodowym kodeksem ISM.

Czym jest kodeks ISM?

Kodeks ISM, czyli International Safety Management Code, to międzynarodowy standard, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w żegludze. W praktyce oznacza on, że armatorzy i załogi statków muszą stosować jasno określone procedury i systemy zarządzania bezpieczeństwem, zarówno na samych jednostkach pływających, jak i w biurach zarządzających flotą.

Kodeks ISM powstał w ramach Konwencji SOLAS i został wprowadzony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Jego głównym zadaniem jest ograniczenie błędów ludzkich i zapobieganie wypadkom, poprzez wprowadzenie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych, regularnych kontroli stanu technicznego statku, a także monitorowanie kompetencji i zachowań załogi.

Pijany kapitan kontenerowca. Kolejny taki przypadek w Gdańsku

To nie pierwszy taki przypadek w gdańskim porcie w ostatnich miesiącach. 6 sierpnia funkcjonariusze SG zatrzymali kapitana kontenerowca pod banderą liberyjską, który również był nietrzeźwy, wydmuchał 2,29 promila alkoholu. Statek, który miał wyruszyć do Niemiec, mógł opuścić port dopiero po zmianie kapitana.