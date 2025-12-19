Babisz działa jak Orban i Fico. "Wytrzymał tydzień"

Fiala przypomniał, że w ubiegłym tygodniu nowy premier Andrej Babisz deklarował, że nie będzie prowadził polityki zagranicznej według wzorca premierów Węgier i Słowacji, Viktora Orbana i Roberta Ficy.

"Wytrzymał dokładnie tydzień i już na pierwszym posiedzeniu Rady Europejskiej zgodził się z nimi – co pokazują wyniki rozmów. Czechy stanęły po stronie Słowacji i Węgier i odmówiły poparcia gwarancji finansowych dla Ukrainy, która nadal boryka się z agresją Rosji" - napisał Fiala.

Jego zdaniem nowy kurs polityki zagranicznej oznacza, że Czechy stracą godność, szacunek, a ostatecznie także pieniądze. "I niestety zmierzają w kierunku wschodnim" – dodał.

Porozumienie w sprawie pożyczki ogłosił w piątek nad ranem, po wielogodzinnych negocjacjach, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Poręczycielami pożyczki w wysokości 90 mld euro będą 24 państwa członkowskie UE, bez Słowacji, Węgier i Czech.

Nowy szef MON Czech chwali posunięcie premiera. "Optymalny wariant"

Sprawę pomocy dla Ukrainy komentował na swojej pierwszej konferencji prasowej nowy czeski minister obrony Jaromir Zuna.

– Nasze wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane, stoimy po jej stronie. Ukraina jest krajem, który się broni, agresorem jest Rosja – powiedział Zuna. Jego zdaniem kwestią sporną będzie wybór formy wsparcia. Pochwalił stanowisko Czech na szczycie UE.

– Byliśmy przygotowani na kilka wariantów, a ten jest, naszym zdaniem, optymalny – mówił. Dodał, że była to „opcja najlepsza do zaakceptowania z punktu widzenia interesów narodowych” Czech.