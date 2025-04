Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznie, że ZUS zacznie wypłacać ci świadczenie. Aby otrzymać emeryturę, trzeba spełnić kilka formalnych warunków, w tym złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty. Sprawdź, jak i kiedy zgłosić chęć przejścia na emeryturę, jak długo czeka się na decyzję oraz w którym miesiącu najlepiej zakończyć pracę, by zyskać najwięcej.

Jak zgłosić przejście na emeryturę w ZUS?

Zgłoszenie chęci przejścia na emeryturę odbywa się poprzez złożenie wniosku w ZUS. Wniosek ten można złożyć:

osobiście w placówce ZUS,

przez internet za pośrednictwem PUE ZUS,

listownie – wysyłając komplet dokumentów pocztą.

Wniosek o emeryturę składa się na formularzu EMP. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą doradcy emerytalnego w ZUS, który pomoże w wypełnieniu formularzy i przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. We wniosku EMP należy podać m.in. informacje identyfikujące wnioskodawcę, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia oraz adresy: zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny. Dodatkowo, w formularzu trzeba określić sposób wyliczenia emerytury oraz zaznaczyć, czy ubiegający się o świadczenie pobiera już inne świadczenia lub stara się o ich przyznanie.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS w sprawie emerytury?

Do wniosku o przyznanie emerytury należy dołączyć formularz ERP-6, zawierający dane dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych. Aby je potwierdzić, konieczne jest dołączenie odpowiednich dokumentów, takich jak:

zaświadczenia od pracodawców,

świadectwa pracy,

legitymacje służbowe lub dokumenty związków zawodowych,

zaświadczenia z uczelni wyższej potwierdzające okres nauki,

książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU dotyczące odbycia służby wojskowej,

pisma z zakładów pracy (np. o powołaniu czy zmianie warunków zatrudnienia),

odpis aktu urodzenia dziecka,

zaświadczenia dotyczące urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Jak złożyć wniosek o emeryturę do ZUS?

Wniosek o emeryturę można złożyć w placówce ZUS lub przez internet – korzystając z PUE ZUS. W systemie można wypełnić formularz, dołączyć skany dokumentów i przesłać je elektronicznie.

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie przyjęcia dokumentów. Warto zachować kopie wszystkich załączników. Jeśli wniosek składany jest osobiście, pracownik ZUS może od razu poinformować, czy dokumentacja jest kompletna. Jeśli nie – zostaniesz wezwany do jej uzupełnienia.

Jak długo ZUS rozpatruje wniosek o emeryturę?

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie emerytury, licząc od dnia, w którym został złożony kompletny wniosek. Oznacza to, że jeśli zabraknie jakiegoś dokumentu, termin liczy się dopiero od jego dostarczenia.

W praktyce czas oczekiwania na decyzję i wypłatę świadczenia zależy od wielu czynników: liczby zgłoszeń, skomplikowania sprawy czy kompletności dokumentacji. Często jednak decyzje zapadają szybciej – nawet w ciągu 2–3 tygodni. Po wydaniu decyzji ZUS przekazuje informację o przyznaniu emerytury, jej wysokości oraz terminie wypłaty.

Kiedy zgłosić do ZUS przejście na emeryturę?

Wniosek o emeryturę można złożyć najwcześniej miesiąc przed osiągnięciem wymaganych warunków, czyli odpowiedniego wieku emerytalnego oraz stażu pracy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem, według zaleceń ZUS, jest rozwiązanie umowy o pracę na dzień lub dwa przed końcem miesiąca i jednoczesne złożenie wniosku o emeryturę do końca tego samego miesiąca. Dzięki temu senior może otrzymać pełną kwotę emerytury wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc pracy.

W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku?

Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązują nowe tablice długości życia GUS, z których wynika, że żyjemy dłużej niż kiedykolwiek. Wzrost średniego dalszego trwania życia sprawia, że kapitał emerytalny musi zostać rozłożony na większą liczbę miesięcy, co prowadzi do obniżenia comiesięcznego świadczenia. Osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę po 1 kwietnia 2025 roku, otrzymają niższe świadczenie niż gdyby zrobili to do końca marca. Dlatego osoby, które w najbliższym czasie planują emeryturę powinny wstrzymać się z decyzją do lipca 2025 roku. Wtedy ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek. Tym samym wpływ mniej korzystnych tablic dalszego trwania życia na wysokość emerytury powinien zostać częściowo zrekompensowany.