W kwietniu emeryci wraz z podstawowym świadczeniem otrzymają również dodatek, czyli 13. emeryturę. Pieniądze zostaną wypłacone jednym przelewem bądź przekazem pocztowym, konta seniorów zasili więc większa kwota niż zazwyczaj. Choć większość emerytów otrzyma dodatkowe świadczenie bez żadnych komplikacji, zdarzą się przypadki, że ZUS zażąda zwrotu pieniędzy. Kogo to może dotyczyć?

Komu przysługuje 13. emerytura?

13. emerytura w 2025 roku przysługuje wszystkim, którzy na dzień 31 marca mieli prawo do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Te osoby będą musiały oddać 13. emerytury. ZUS wskazuje, kto stracił prawo do dodatkowego świadczenia

13. emerytura nie przysługuje osobom, którym powyższe świadczenia zostały zawieszone na dzień 31 marca 2025 roku. W takim wypadku, jeśli 13. emerytura wpłynie na konto, ZUS zażąda jej zwrotu. Dotyczy to przede wszystkim osób, które będąc na wcześniejszej emeryturze, dodatkowo do niej dorabiają i przekroczyły limit zarobków w wysokości 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

13 emerytura 2025 – limity dorabiania do emerytury

Limity dorabiania do emerytury określane są na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wcześniejsi emeryci, których zarobki przekroczyły 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tracą prawo do świadczenia. Od 1 marca 2025 roku obowiązuje nowy limit, jeśli chodzi o możliwość dorabiania przez wcześniejszych emerytów i rencistów. Obecnie wynosi on 11020,40 zł brutto. Jeśli więc wcześniejszy emeryt lub rencista zarobi więcej, jego świadczenie zostanie zawieszone, a prawo do 13. emerytury - utracone.

Jakie świadczenia może zawiesić ZUS?

Poza emeryturą ZUS może zawiesić także inne świadczenia. Należą do nich:

emerytura pomostowa;

renta socjalna;

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

renta z tytułu niezdolności do pracy;

renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;

renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;

renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;

renta rodzinna.

Komu jeszcze nie przysługuje 13. emerytura?

Choć większość seniorów w 2025 roku otrzyma trzynastą emeryturę, istnieją przypadki, w których świadczenie to nie zostanie wypłacone. Oprócz osób, które na dzień 31 marca 2025 roku miały zawieszone świadczenie z powodu przekroczenia limitów dochodowych, nie przysługuje ono także:

osobom mieszkającym za granicą, które nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych;

sędziom lub prokuratorom w stanie spoczynku;

osobom pobierającym emeryturę olimpijską.

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2025 roku?

Do tej pory ponad 2 miliony osób otrzymały 13. emeryturę. Większość uprawnionych nadal czeka na przelewy. Pieniądze zostaną wypłacone wraz z podstawowym świadczeniem w terminie, w którym zwykle wypłacane są emerytury i renty. Kolejne kwietniowe wypłaty świadczeń zaplanowane są na: