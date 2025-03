Rząd potwierdził kontynuację wypłat 14. emerytury również w 2025 roku. Świadczenie to, mimo iż początkowo miało charakter jednorazowy, zostało na stałe wpisane do systemu świadczeń dodatkowych. Rząd zapewnia, że program jest kontynuowany bez zmian, a wypłaty zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku – podobnie jak w latach poprzednich. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają ten dodatek, a niektórzy otrzymają go w niepełnej kwocie. Sprawdź, komu i na jakich zasadach przysługuje czternasta emerytura w 2025 roku.

14. emerytura – podstawa prawna

Podstawą prawną do wypłaty czternastej emerytury jest ustawa z dnia 26 maja 2023 roku o kolejnym jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1354), która została rozszerzona o zapis umożliwiający coroczną wypłatę tego świadczenia. Na tej podstawie czternasta emerytura została przekształcona z dodatku incydentalnego w świadczenie systemowe, wypłacane każdego roku. Konstrukcja prawna umożliwia rządowi określanie szczegółowych zasad wypłat, w tym progów dochodowych, terminów oraz wysokości świadczenia – ogłaszanych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2025 roku

Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku będzie równa kwocie najniższej emerytury brutto po marcowej waloryzacji, czyli wyniesie 1 878,91 zł brutto.

Należy jednak pamiętać o kluczowej, przy wypłacie 14. emerytury, zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza ona, że jeśli wysokość podstawowego świadczenia przekracza ustalony próg dochodowy – w 2025 roku wynosi on 2 900 zł brutto – to czternasta emerytura zostaje pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Mówiąc prościej: każda złotówka, którą emeryt przekracza limit 2 900 zł, obniża jego czternastkę o dokładnie 1 zł. Przykładowo, osoba z emeryturą wynoszącą 3 100 zł brutto przekracza próg o 200 zł, więc jej czternasta emerytura zostanie pomniejszona właśnie o 200 zł – zamiast 1 878,91 zł brutto otrzyma 1 678,91 zł brutto.

Co istotne, jeśli po zastosowaniu tej zasady wysokość czternastki spadnie poniżej 50 zł brutto, świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone.

14. emerytura - ile dostaną emeryci [tabela]

Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają tylko ci emeryci, których wysokość podstawowego świadczenia nie przekracza 2900 zł brutto. Emeryci o wyższych dochodach muszą liczyć się z mniejszą kwotą czternastki. Poniższa tabela przedstawia, ile otrzymają emeryci w zależności od wysokości swojego podstawowego świadczenia.

Miesięczna emerytura brutto Kwota 14. emerytury 2025 brutto do 2900 zł 1 878,91 zł 3000 zł 1778,91 zł 3300 zł 1478,91 zł 3500 zł 1278,91 zł 3800 zł 978,91 zł 4000 zł 778,91 zł 4300 zł 478,91 zł 4500 zł 278,91 zł 4700 zł 78,91 zł 4728,91 zł 50,00 zł powyżej 4728,91 zł brak 14. emerytury

Kto nie dostanie 14. emerytury w 2025 roku?

Nie wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają czternastą emeryturę w 2025 roku. Wykluczeni z wypłat są:

świadczeniobiorcy, których podstawowe świadczenie brutto wynosi 4728,91 zł,

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku,

osoby, które w miesiącu wypłaty czternastki nie mają prawa do żadnego świadczenia podstawowego (np. zawieszona emerytura),

sportowcy otrzymujący specjalne świadczenia za osiągnięcia olimpijskie, paraolimpijskie i dla osób niesłyszących.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2025 roku?

Wypłata czternastej emerytury 2025 planowana jest na drugą połowę roku – najprawdopodobniej we wrześniu, ale część emerytów może otrzymać je już pod koniec sierpnia. Dokładny termin zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zwykle ogłaszane jest latem.

ZUS wypłaca czternastki razem z terminami wypłat regularnych świadczeń – oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków ani formularzy. Wypłata odbywa się automatycznie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez seniora.