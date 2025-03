1 marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja świadczeń emerytalnych, w tym także dodatków i świadczeń uzupełniających. Jednym z nich jest świadczenie uzupełniające MAMA 4+ skierowane przede wszystkim do kobiet, które poświęciły swoje życie wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Ten rodzaj świadczenia obowiązuje od 2019 roku, a jego wysokość wzrasta rokrocznie zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji.

Reklama

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ - podstawa prawna

Podstawą prawną do wypłaty świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ jest ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Na mocy tej ustawy osobom, które wychowały czwórkę i więcej dzieci i spełniają określone warunki przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające MAMA 4+ po waloryzacji?

Podwyżka świadczeń emerytalnych, w tym świadczenia uzupełniającego MAMA 4+, jest przeprowadzana zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji opiera się na inflacji oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Uwzględnia on:

Średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów (publikowany przez GUS);

20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Do 28 lutego 2025 roku świadczenie uzupełniające MAMA 4+ wynosiło 1780,96 zł brutto. Od 1 marca 2025, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 1878,91 zł brutto.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+, należy spełnić określone warunki:

mieć ukończone 60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn),

(dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn), wychować co najmniej czworo dzieci ,

, nie posiadać wystarczających środków do życia, czyli nie pobierać emerytury lub renty bądź pobierać je w kwocie niższej niż minimalna emerytura,

mieszkać na stałe w Polsce i posiadać polskie obywatelstwo lub legalny pobyt.

Świadczenie MAMA 4+ przysługuje również ojcom, którzy przejęli obowiązki wychowawcze po matce, np. w przypadku jej śmierci lub porzucenia dzieci.

Kto nie dostanie świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ nie przysługuje osobom, które:

mają emeryturę lub rentę w wysokości równej lub wyższej niż najniższa emerytura,

nie sprawowały rzeczywistej opieki nad dziećmi,

zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają jej ograniczenie,

były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko rodzinie lub opiece,

nie mieszkają na stałe w Polsce i nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa lub legalnego pobytu.

Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Osoby spełniające warunki mogą złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające MAMA 4+ w następujący sposób:

Osobiście – w najbliższym oddziale ZUS lub KRUS.

– w najbliższym oddziale ZUS lub KRUS. Listownie – wysyłając wniosek pocztą na adres odpowiedniej placówki.

– wysyłając wniosek pocztą na adres odpowiedniej placówki. Elektronicznie – poprzez platformę PUE ZUS (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany).

Do wniosku należy dołączyć:

dokumenty potwierdzające tożsamość,

akty urodzenia dzieci,

oświadczenie o sytuacji materialnej,

inne dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki nad dziećmi.

Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ podejmuje prezes ZUS lub KRUS na podstawie analizy sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy.

Ile osób pobiera świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Według danych ZUS, na koniec 2023 roku świadczenie MAMA 4+ pobierało około 67 tysięcy osób. Zdecydowaną większość stanowią kobiety, ale program obejmuje również niewielką grupę mężczyzn, którzy przejęli opiekę nad dziećmi.

Inne ważne informacje o świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+