Ministerstwo infrastruktury zapowiedziało, że do końca roku oddanych do użytku zostanie 216 km nowych dróg szybkiego ruchu (w tym kawałek autostrady). Największe zmiany czekają mieszkańców Pomorza, gdzie na finiszu jest aż 63,5 km tras.

Druga obwodnica Trójmiasta. Kiedy otwarcie?

Na ukończeniu jest ostatni odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT). Przypomnijmy, że w czerwcu br. kierowcom udostępniono pierwszy (Chwaszczyno-Żukowo), oznaczony jako S7, o długości 16,5 km. Do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) chce oddać kolejny fragment „siódemki”, łączący węzeł Gdańsk Południe z Żukowem. To trasa o długości 17,4 km, która zamknie drugą obwodnicę Trójmiasta. – Stanie się to na pewno w drugiej połowie miesiąca – słyszymy w GDDKiA. Jednak po zdjęciach z budowy, z końca listopada, widać, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Drogowcy liczą, że po otwarciu całej OMT ok. 20 proc. kierowców przeniesie się na nową drogę, co odciąży główną oś komunikacyjną aglomeracji. Obecna obwodnica od lat jest jedną z najbardziej zatłoczonych dróg ekspresowych w kraju. Często dochodzi na niej do kolizji, które paraliżują ruch całego Trójmiasta.

Znacznie szybciej do użytku oddane zostaną dwa odcinki S6, położone na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Chodzi o trasę S6, którą podzielono na dwa odcinki:

Sianów – Sławno (23,2 km)

Sławno – Słupsk (22,9 km).

W przypadku tego drugiego odcinka już złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Oznacza to, że droga może zostać udostępniona jeszcze w połowie miesiąca.

Autostrada A2 na wschód. Czy wykonawca zdąży?

- W przypadku A2 mobilizujemy wykonawcę, żeby prace zostały zakończone jak najszybciej. Tam jest „na żyletki”, jeżeli chodzi o ukończenie prac w tym roku – słyszymy w GDDKiA.

Chodzi o pięć odcinków, na które podzielono trasę z Siedlec (wraz z obwodnicą) do Białej Podlaskiej. To w sumie 67,3 km autostrady, w większości znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.

Nie ma pewności, że wykonawcom uda się skończyć roboty do ostatniego dnia 2025 roku. Trzy odcinki, od Siedlec do Łukowiska (woj. lubelskie) są już mocno opóźnione względem umów kontraktowych. Obecny stan zaawansowania to nieco ponad 80 proc., a do tego wykonawcy złożyli roszczenia o kolejne przesunięcie terminu. Natomiast ostatni odcinek Swory-Biała Podlaska (14 km), jest już od kilku miesięcy gotowy i czeka jedynie na „podłączenie” do A2 po otwarciu poprzednich fragmentów.

Nowe „ekspresówki” na Śląsku i na Podlasiu

Do końca roku zakończą się też prace na S1 między Bielsko-Białą a miejscowością Brzeszcze. To w sumie 17,1 km drogi ekspresowej, na której prace de facto już się zakończyły. Zainstalowano oznakowanie oraz wymalowano pasy ruchu. Można się spodziewać, że droga zostanie udostępniona kierowcom na dniach. Do końca roku gotowa ma być też pobliska obwodnica Oświęcimia oznakowana jako DK44 (1,6 km).

Na ukończeniu są również prace na S19 w województwie podlaskim. Chodzi o odcinek z Kuźnicy do węzła Sokółka Północ (15,8 km). Według danych GDDKiA stopień zaawansowania wynosi tam 99 proc. Wspomniana inwestycja znajduje się w pasie przygranicznym. Skończy się sporym łukiem tuż przy otwartym, po czterech latach, przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy.

Z kolei 8 grudnia GDDKiA otworzy krótki odcinek S7 Grębałów-Nowa Huta, będący częścią obwodnicy Krakowa.

Pozostałe drogi krajowe, które mają zostać otwarte w 2025 roku: