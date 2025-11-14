Budowa trasy S8 na południe od Wrocławia podzielony jest na siedem odcinków. Trzy z nich są w trakcie budowy, a dla dwóch kolejnych toczy się procedura związana z uzyskaniem decyzji ZRID. Teraz przyszedł czas na kolejny fragment trasy. Do Wojewody Dolnośląskiej trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odcinka pomiędzy węzłami Niemcza i Ząbkowice Śląskie Północ. Uzyskania decyzji, które jest spodziewane w II połowie 2026 r., umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac w terenie. Wykonawcą tego odcinka jest firma Mostostal Warszawa. Kontrakt opiewa na kwotę blisko 306 mln zł.

S8 Niemcza - Ząbkowice Śląskie

Odcinek S8 Niemcza - Ząbkowice Śląskie będzie miał długość 7,9 km. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Niemcza i Ząbkowice Śląskie. W ramach inwestycji powstanie jeden węzeł drogowy Ząbkowice Śląskie Północ, który połączy nową trasę z DK8 i drogą powiatową na wysokości Bobolic. Na trasie powstanie także 19 obiektów inżynierskich, w tym cztery obiekty nad ciągiem głównym, sześć obiektów w ciągu trasy głównej oraz dziewięć przepustów.

Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2028 r.

Szybka droga do Czech. S8 Wrocław – Kłodzko

Trasa Wrocław – Kłodzko będzie przedłużeniem kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 biegnącej aż do Białegostoku. Budowę drogi ekspresowej na południe od Wrocławie podzielona jest na siedem odcinków. Pięć z nich, między Wrocławiem a Bardem, o łącznej długości ok. 55 km, jest już w realizacji. Cała trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi, a w przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.

Stan realizacji trasy Wrocław – Kłodzko

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami to trzy odcinki realizacyjne: Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe, Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski i Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód.

W grudniu 2023 r. GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami i wszystkie trzy odcinki mają już decyzje ZRID. Na odcinku Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe ruszyły pierwsze prace w terenie. Na odcinku do Jordanowa Śląskiego trwa proces przekazywania działek, a na odcinku Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód prowadzone są roboty ziemne.

Dla fragmentu S8 pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza, o długości 9,3 km, trwa jeszcze postępowanie przetargowe i w tym roku inwestor planuje podpisać umowę z wykonawcą. Dla odcinka pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami właśnie złożyliśmy wniosek o decyzję ZRID.

Umowa wartą ponad 378 mln zł na realizację prawie 14-kilometrowego odcinka pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Bardem, GDDKiA podpisała z Grupą Mirbud w czerwcu 2024 r. Obecnie odcinek ten czeka na decyzję ZRID, który inwestor planuje uzyskać w I połowie 2026 r.

Najmniej zaawansowane prace są na odcinku pomiędzy Bardem i Kłodzkiem. Obecnie prace są na etapie wyłonienia wykonawcy Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej. GDDKiA planuje, że wykonawca STEŚ wyłoniony zostanie do końca br.