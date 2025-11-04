Droga ekspresowa S6 od 2025 r. oficjalnie znana jako „Trasa Kaszubska” jest częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Obecnie kierowcy mogą korzystać już z 144 kilometrów S6 od Goleniowa do Koszalina, łącznie z całą obwodnicą Koszalina i Sianowa. Budowa kolejnych dwóch fragmentów trasy, które ekspresowo połączą Koszalin ze Słupskiem, wielkimi krokami zbliża się do końca. Według zapowiedzi GDDKiA jeszcze w tym roku spodziewane jest oddanie większości odcinków z 46-kilometrowej trasy łączącej Koszalin ze Słupskiem.

Jak ocenia GDDKiA, zaawansowanie robót na odcinkach S6 w województwach zachodniopomorskim i pomorskim dochodzie do 80 proc. dla części budowanych tras głównych.

Odcinek S6 Sianów-Sławno

Na odcinku, który rozpoczyna się na końcu obwodnicy Koszalina i Sianowa i kończy przed miejscowością Sławno, prace stale i szybko postępują. W zakres odcinka Sianów-Sławno wschodzi budowa czterech węzłów drogowych (Kawno, Malechowo, Karwice oraz Bobrowice), pary Miejsc Obsługi Podróżnych Karwice (Karwice Północ i Karwice Południe) oraz obwodu utrzymania przy węźle Sławno Zachód. Na tym fragmencie trasy powstaje 12 wiaduktów, 5 mostów oraz 3 przejścia dla zwierząt.

Odcinek S6 Sławno-Słupsk

Dużo bardziej zaawansowane prace są na odcinku Sławno – Słupsk, gdzie powstają cztery węzły drogowe (Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice). W ramach tego zadania wybudowano cztery mosty połączone z funkcją przejść dla zwierząt, estakada, czternaście wiaduktów oraz dwa dodatkowe przejścia dla zwierząt. Największym obiektem na tym odcinku jest most przez rzekę Wieprza na południe od Sławna o długości 222,5 metra, wykonywany metodą nasuwania podłużnego. Na tym odcinku trasy S6 trwają już prace wykończeniowe.

Odcinek Słupsk – Gdańsk opóźniony

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to odcinki łączące Koszalin ze Słupskiem będą dostępne dla kierowców jeszcze w tym roku. A co z odcinkami od Słupska do Gdańska, które miały być oddana do użytku w czwartym kwartale 2025 r.? Niestety, na ten fragment trasy kierowcy będą musieli poczekać nieco dłużej niż pierwotnie zakładano, ponieważ wykonawca wystąpił z roszczeniami pogodowymi za lata 2023-2024. Na opóźnienie rozpoczęcia prac budowlanych wpływ miały też dłuższe niż zakładano badania archeologiczne. Obecny termin oddania tego fragmentu S6 to drugi kwartał 2026 r.