Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do końca tego roku planuje ogłoszenie jeszcze 19 przetargów na budowę dróg o łącznej długości blisko 250 km, podała Dyrekcja w komunikacie. Oznacz to, że w całym br. 2025 r. ogłoszone zostaną przetargi na inwestycje drogowe o łącznej długości 387,5 km i szacowanej wartości ponad 13 mld zł. „Wszystko wskazuje na to, że plan przetargowy, kolejny rok z rzędu, zrealizujemy z nawiązką" - podała dyrekcja w komunikacie.

Przetargi do końca 2025 r.

W tym roku zostaną ogłoszone przetarg między innymi na dwa odcinki drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim o długości 21 km,dwa odcinki S10 w woj. kujawsko-pomorskim o długości 40 km czy dwa fragmenty S19 na terenie woj. mazowieckiego o długości 32 km.

Ponadto na liście GDDKiA znalazły się jeszcze przetargi na 14 km odcinek S12 w woj. mazowieckim oraz cztery odcinki S11 między Szczecinkiem a Poznaniem o łącznej długości ponad 78 km.

W tym roku GDDKiA planuje jeszcze przeprowadzić postępowania przetargowe dla ośmiu obwodnic. Wśród nich znajdą się obwodnice: Międzyborza (DK25), Milicza (DK15), Sztumu (DK55) i Kalisza (DK25).

Przetargi planowane na 2026 r.

W 2026 roku GDDKiA ma w planach przetargi na zadania o łącznej długości blisko 300 km i łącznej szacowanej wartości ok. 12 mld zł.

Na liście inwestycje znalazły się m.in.:

S11 Kórnik-Ostrów Wielkopolski (103,5 km),

(103,5 km), S11 granica powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego - Piekary Śląskie (35 km),

(35 km), S19 Białystok Zachód-Deniski (53 km).

Jak podała Dyrekcja w Komunikacie w przyszłym roku poza drogami ekspresowymi GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na budowę obwodnic: Człuchowa w ciągu DK22/25 (22 km), Starachowic w ciągu DK42 (15 km) i Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 (17 km).

Przetargi planowane na 2027 r.

W kolejnym 2027 roku GDDKiA chce jeszcze bardziej przyspieszyć i zapowiada ogłoszenie przetargów na zadania o łącznej długości między 390 a 480 km.

Wśród wymienionych inwestycji znalazły się m.in. S5 Sobótka-Bolków (57 km), S12 Piotrków Trybunalski-Sulejów (35 km), S12 Radom Południe-Puławy (67 km) oraz obwodnice Wielunia w ciągu DK45 (11 km), Zamościa w ciągu DK74 (19 km) i Nowej Dęby w ciągu DK9 (17 km).

W tym roku ponad 400 km dróg oddanych do użytku

Jednocześnie GDDKiA zapowiedziała, że do końca tego roku do użytku oddanych zostanie jeszcze ponad 250 km dróg. Na liście znalazły się m.in. autostrada A2 Siedlce-Biała Podlaska, droga ekspresowa S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Słupska, S7 Żukowo-Gdańsk Południe, S19 Haćki-Boćki oraz obwodnice Suchowoli i Sztabina (obie na DK8), Koźmina Wielkopolskiego (DK15) i Wąchocka (DK42).

Oznacza to, że z już oddanymi w tym roku odcinkami, łącznie w całym 2025 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji ponad 400 km nowych dróg szybkiego ruchu.