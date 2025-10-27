Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na realizację wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy PORR, NDI i DOGUS. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetargi będą podlegały też standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Reklama

Ring wokół Szczecina

Nowa trasa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Po wybudowaniu obwodnicy trasa z Polic do węzła Goleniów Północ skróci się z 58 km do 23 km. Ponadto z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu, gdzie w miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, tworzą się spowolnienia i zatory drogowe.

Dla odcinka Kołbaskowo - Dołuje GDDKiA wybrała ofertę firmy PORR o wartości 776,76 mln zł. Dla fragmentu Dołuje - Police najlepszą ofertę złożyła firma NDI o wartości 694,78 mln zł.

Za realizację najtrudniejszego odcinka Police – Goleniów, na którym zaplanowany jest tunel pod Odrą, będzie odpowiadać międzynarodowe konsorcjum firm NDI i DOGUS. Jak wynika z oferty, konsorcjum wybuduje ten fragment trasy za ponad 5,3 mld zł.

/> />

Plan realizacji inwestycji

Wykonawcy, z którymi zostaną podpisane umowy, będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane.

Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police termin zakończenia inwestycja planowany jest w 2029 r. Natomiast odcinek Police - Goleniów będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. GDDKiA zakłada, że kierowcy pojadą odcinkiem z tunelem w 2033 r.

Odcinek S6 Kołbaskowo – Dołuje

Odcinek S6 Kołbaskowo – Dołuje będzie miał długość 13,6 km. Początek trasy znajduje się na połączeniu z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Tu ZOS, poprzez nowy układ drogowy, włączy się do autostrady A6.

Nowa trasa będzie biegła wiaduktem nad linię kolejową Berlin – Szczecin. Dalej droga będzie biegła w kierunku północnym do węzła drogowego Będargowo i po drodze od wschodu ominie m. Będargowo. Następnie nad linią kolejową Szczecin – Stobno Szczecińskie powstanie estakada o długości 284 m, która jest najdłuższym obiektem mostowym na całej ZOS.

W dalszym przebiegu S6 między Dołujami i Skarbimierzycami przejdzie wiaduktem nad obecną DK10. Węzeł drogowy Dołuje powstanie 900 m na północ od DK10 i będzie łączył S6 z obwodnicą Mierzyna w ciągu DK10. Wzdłuż S6 powstanie też łącznik do obecnego przebiegu DK10 między Skarbimierzycami i Dołujami. Dalej S6 będzie od zachodu omijać Wołczkowo, gdzie w pobliżu tej miejscowości planowany jest koniec pierwszego odcinka ZOS.

Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych.

Odcinek S6 Dołuje – Police

Prawie 12-kilometrowy odcinek (11,9 km) Dołuje – Police rozpocznie się na zachód od m. Wołczkowo. Nowa trasa przetnie następnie drogę powiatową Wołczkowo – Dobra. Węzeł drogowy Dobra będzie zrealizowany w nowej lokalizacji i połączy S6 od wschodu z przyszłą obwodnicą Wołczkowa, a od zachodu z ul. Dereszową i przez nią z istniejącą drogą powiatową.

Dalej nowa S6 przejdzie między miejscowościami Sławoszewo i Bartoszewo. Na południe od Sławoszewa będzie zlokalizowane Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP).

Dalej nowa S6 pobiegnie w kierunku wschodnim, gdzie trasa będzie wchodziła w tereny leśne. Na południe od Tanowa nowa trasa przetnie drogę wojewódzką nr 115 (DW115), a następnie na wschód od tej miejscowości DW114. Na połączeniu z DW114 powstanie węzeł drogowy Tanowo. Potem droga ekspresowa będzie prowadziła na północ od m. Trzeszczyn, gdzie znajduje się koniec drugiego odcieka realizacyjnego ZOS.

W ramach tego odcinka powstaną dwa węzły drogowe i 14 obiektów mostowych.

Odcinek S6 Police – Goleniów

Początek najtrudniejszego zadania na całej obwodnicy Szczecina znajduje się około 1,5 km na zachód od węzła drogowego Police, który powstanie na połączeniu z ulicami Kuźnicką oraz Piotra i Pawła w Policach oraz łącznikiem w kierunku DW114 i realizowaną obecnie przez gminę Police obwodnicą. Przy węźle będzie zlokalizowany obwód drogowy wraz z Centrum Zarządzania Tunelem.

Tuż za węzłem rozpocznie się wlot do tunelu drogowego przechodzącego pod instalacjami Zakładów Chemicznych, liniami kolejowymi, DW114, terenami portu Police i nurtem Odry. Tunel będzie miał długość 5 km. Będzie to dwururowy obiekt drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m. Wylot z tunelu zlokalizowany będzie około 500 m od wschodniego brzegu Odry.

Po wyjściu na powierzchnię S6 będzie biegła w kierunku m. Święta, omijając tą miejscowość od północy. Dalej droga będzie prowadziła w kierunku wschodnim, przechodząc na północ od m. Modrzewie, gdzie będzie zlokalizowany węzeł drogowy na skrzyżowaniu z DW111.

Około 2,5 km na wschód od węzła drogowego Modrzewie powstanie MOP Bolesławice. Trasa połączy się z istniejącymi drogami ekspresowymi S3 i S6 na węźle Goleniów Północ, który zostanie rozbudowany o relacje w kierunku nowej S6.

Inwestycja obejmie budowę dwóch węzłów drogowych i rozbudowę jednego, budowę 22 obiektów mostowych, w tym aż ośmiu nad ciekami wodnymi.