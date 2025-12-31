Sprzedaż detaliczna

Jak zauważono w raporcie, listopadowe dane GUS dotyczące wzrostu sprzedaży detalicznej (+3,1 proc. rok do roku) były nieco gorsze niż sugerował konsensus (+3,9 proc.). Wzrost sprzedaży w listopadzie był też niższy niż w październiku (+5,4 proc. rok do roku). Jednakże po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła o 5,5 proc. rok do roku i o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca. Jednocześnie wyrównany sezonowo indeks jednopodstawowy sprzedaży (wskaźnik pokazujący zmianę sprzedaży w stosunku do okresu bazowego - PAP) odnotował kolejny rekord. W ocenie autorów raportu potwierdza to, że kondycja polskiego konsumenta pozostaje bardzo dobra.

Dobra sytuacja gospodarstw domowych

O dobrej sytuacji gospodarstw domowych świadczy, w ocenie analityków, utrzymujące się ożywienie popytu na dobra trwałego użytku. Na przykład sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD wzrosła w listopadzie o 16,6 proc. rok do roku (w październiku 13,9 proc.), a samochodów o 12,9 proc. rdr. (15,6 proc. w październiku). W listopadzie dwucyfrowe tempo wzrostu zanotowała też sprzedaż odzieży i obuwia (12,2 proc. rok do roku, 9,0 proc. w listopadzie).

Jak zauważyli autorzy raportu, korzystna struktura sprzedaży detalicznej współgra z pozytywnymi tendencjami w nastrojach konsumenckich. Grudniowe poziomy zarówno oceny sytuacji bieżącej, jak i przyszłości były dla tego miesiąca najlepsze od 2019 roku.

Stopa oszczędności

Nadal też na historycznie wysokich poziomach utrzymują się oceny gospodarstw domowych w kwestii dokonywania ważnych zakupów czy oszczędzania. W drugim kwartale br. stopa oszczędności była najwyższa od końca 2020 r.

Obniżki stóp sprzyjają akcji kredytowej

Jednocześnie - jak zauważyli analitycy - obniżki stóp procentowych sprzyjają akcji kredytowej, co potwierdza m.in. rekordowa miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych. Wg przytoczonych w raporcie danych BIK, poziom październikowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych osiągnął 10,86 mld zł. Dodatkowo, jak wynika z danych NBP, na które powołano się w raporcie, polskie gospodarstwa domowe nadpłacają i spłacają wcześniej kredyty. W okresie styczeń-czerwiec 2025 r. zjawisko to odpowiadało równowartości połowy nowej akcji kredytowej.

Wzrost dochodów w ujęciu realnym

Decyzjom zakupowym sprzyjają stabilne wzrosty dochodów w ujęciu realnym. W listopadzie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 7,1 proc. rok do roku, a w październiku 6,6 proc. rdr., co było odczytem powyżej oczekiwań rynku. Wzrost podbiły m.in. wypłaty nagród i premii, także z okazji Dnia Górnika, o czym świadczą m.in. wysokie miesięczne tempa wzrostu w górnictwie i energetyce (odpowiednio 57,2 proc. i 16,5 proc.). Przed okresem świątecznym wysoką dynamiką wynagrodzeń wyróżniał się również transport i gospodarka magazynowa (11,1 proc. w ujęciu rocznym i 3,9 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś realny wzrost płac osiągnął 4,5 proc. rdr. po 3,7 proc. w październiku.

Wzrost popytu na pracę

Wśród pozytywnych sygnałów eksperci wymienili również wzrost popytu na pracę. W ubiegłym miesiącu liczba etatów wzrosła o 9,3 tys. miesiąc do miesiąca - to wyraźnie więcej niż wskazywałby wzorzec sezonowy - (ok. 5 tys.), przy tym przyrost miejsc pracy był rozłożony w różnych ośrodkach. Autorzy raportu zaznaczyli, że kolejne dobre dane w tym zakresie potwierdziłyby, że długo oczekiwane odwrócenie trendu spadkowego w popycie na pracę, w końcu się materializuje.