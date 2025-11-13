Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że Burmistrz Miasta Limanowa wydała decyzję środowiskową, dla długo wyczekiwanej obwodnicy, która w końcu uwolni mieszkańców od ruchu tranzytowego i przywróci centralną arterię miejscowości mieszkańcom.

Biegnąca przez centrum Limanowej droga krajowa nr 28 to najbardziej obciążony ruchem, poza Nowym Sączem, odcinek DK28 w Małopolsce. Przez miasto codziennie przejeżdża się prawie 21 tysięcy samochodów. Nowa obwodnica ma to zmienić. GDDKiA zapowiada, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na projekt i budowę inwestycji.

Obwodnica Limanowej - wybrany wariant 1A

GDDKiA podała, że wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony wiosną 2023 roku. We wniosku GDDKiA wskazała trzy możliwe przebiegi obwodnicy. Jako wariant preferowany wskazano wariant 1A i właśnie to rozwiązanie będzie realizowana.

Trasa rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ul. Krakowskiej z Łokietka, przed mostem na Sowlince. Powstanie tu rondo, skąd trasa pobiegnie na południe. Kolejne rondo zbudujemy na końcu nowej obwodnicy, w pobliżu skrzyżowania ul. Kościuszki z Agrestową. Trasa będzie miała 5,6 km, będzie drogą jednojezdniową, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i pasem awaryjnym.

Co powstania na obwodnicy Limanowej

W ramach projektu realizowanego w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na nowej trasie powstaną dwa mosty nad Suchą Sowliną i Sowlinką oraz dwie estakady o długości ponad 300 m każda. Pierwsza z nich będzie przechodzić nad Sowlinką oraz ul. Piastowską, Sikorskiego i Józefa Marka, a druga nad potokiem Jabłoniec i ul. Wiejską. Ponadto planowane są też dwa skrzyżowania - z ul. Biedronia i Grunwaldzką oraz z ul. Żwirki i Wigury, dwa wiadukty, którymi ul. Lipowa i Łokietka pobiegną nad obwodnicą oraz cztery przejazdy pod obwodnicą (ul. Piastowska, Sikorskiego, Józefa Marka, Wiejska).

Projekt przewiduje też budowę dodatkowych dróg lokalnych, które poprawią dojazd do terenów w pobliżu obwodnicy. Takie rozwiązanie zostało wypracowane we współpracy z przedstawicielami Limanowej.