Gdański oddział GDDKiA poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej DK55. Wniosek do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), GDDKiA złożyła w już październiku. Inwestor spodziewa się, że decyzja zostanie wydana w marcu 2026 r. Trasa będzie realizowana w tradycyjnym systemie Buduj.

Reklama

/> />

Reklama

Obwodnica Sztumu w ciągu DK55

GDDKiA podała też, że przetarg, którego szczegóły pojawią się za kilka dni się na platformie zakupowej, dotyczy budowy nowej drogi klasy GP, która będzie miała jedną jezdnię, po jednym pasie w obu kierunkach o szerokości 3,5 m, oraz 1,5 metrowe pobocze. Nawierzchnia nowej trasy ma być dostosowana do ruchu ciężkich pojazdów o nacisku 11,5 t na oś.

Trasa rozpocznie się na północy od Sztumu - w sąsiedztwie Parku Technologicznego - i zakończy włączeniem w istniejącą DK55, tuż za Sztumską Wsią. W ramach inwestycji wykonawca wybuduje sześć skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jedno przejście podziemne, obiekt mostowy, cztery przejścia dla dużych i średnich zwierząt oraz dziewięć przejść dla małych zwierząt. Cała obwodnica Sztumu będzie miała długość 9,9 km.

/> />

Cel inwestycji

Jak podaje GDDKiA , celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki obecnie koncentruje się na DK55 w Sztumie. Budowa obwodnicy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży dotychczasowy układ komunikacyjny oraz zwiększy przepustowość ulic w mieście. Nowy przebieg DK55 poprawi również warunki dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie w sezonie turystycznym.

Kiedy pojedziemy obwodnica Sztumu?

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację prac (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca). Umowę z wykonawcą GDDKiA planuje podpisać w II kwartale 2026 r.. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2028 r.