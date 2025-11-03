Obwodnica Pilzna to jedna z trzech nowych obwodnic, obok obejść Jasła oraz Brzostku i Kołaczyc, która powstanie w ciągu DK73. Po zakończeniu prac, wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka pomiędzy Pilznem a Brzostkiem, kierowcy będą mieli finalnie ok. 35 km wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem.

Droga ta ma też charakter strategiczny, ponieważ jest częścią szlaku prowadzącego do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek i Jasło. Umożliwia też dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku (poprzez DK28, a następnie DK84) oraz przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku (poprzez DK28 i DK19).

Ważne terminy

Wartość zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy, to prawie 88 mln zł. Na realizację wszystkich prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonawca ma 35 miesięcy. Pierwsze 17 miesięcy to czas przeznaczony na wykonanie projektu i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Według planu prace budowlane powinny zająć do 18 miesięcy od daty uzyskania decyzji ZRID. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). GDDKiA zakłada, że kierowcy będą mogli pojechać nową obwodnicą w 2029 r.

Przebieg obwodnicy Pilzna

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu dębickiego i przebiega przez tereny gminy miejsko-wiejskiej Pilzno. Obwodnica Pilzna będzie miała 2,6 km i rozpocznie się na skrzyżowaniu DK94 z DK73 w Pilźnie (ul. Lwowska). W tym miejscu powstanie nowe rondo. Następnie trasa przekroczy rzekę Dulcza, omijając Pilzno od wschodu. Koniec inwestycji przewidziany jest w Strzegocicach, gdzie nowa trasa włączy się poprzez rondo do istniejącej DK73.

To powstanie na obwodnicy Pilzna

Obwodnica będzie drogą klasy GP o przekroju 1x2, czyli po jednym pasie w każdym kierunku. W ramach zadania wybudowane zostaną jezdnie dodatkowe (równoległe do trasy głównej) obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, chodniki, drogi dla rowerów oraz system zarządzania ruchem. Powstanie również most na Dulczy, a także przejścia dla zwierząt oraz zbiorniki retencyjne.