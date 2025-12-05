Zapowiedź Kontynuacji Programu "Mój Prąd"

Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała kontynuację popularnego programu dotacyjnego "Mój Prąd", ogłaszając, że jego nowa edycja ma ruszyć z początkiem 2026 roku, konkretnie w pierwszym kwartale.

"Mój Prąd" w 2026 roku. Nowy Kierunek i Finansowanie (Q1 2026)

Szefowa resortu poinformowała, że priorytetem w odnowionej wersji programu będzie zwiększenie efektywności i stabilności systemu energetycznego, co ma zostać osiągnięte poprzez skoncentrowanie wsparcia na przydomowych magazynach energii. W tym celu resort przeznacza 500 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na doposażenie istniejących instalacji fotowoltaicznych w magazyny, co ma zagwarantować prosumentom większą niezależność energetyczną i jednocześnie wzmocnić cały krajowy system.

Podsumowanie zakończonej edycji programu (Mój Prąd 6.0)

O tym, że program jest bardzo potrzebny, świadczy ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszyło jego szóstej edycji, która wystartowała 2 września 2024 roku, w ramach której złożono ponad 124,2 tysiąca wniosków. Właśnie z uwagi na tę popularność, pierwotny fundusz wynoszący 400 milionów złotych został kilkukrotnie zwiększony, najpierw do 1,25 miliarda złotych, a finalnie osiągnął poziom 1,85 miliarda złotych po dodatkowym wsparciu w wysokości 600 milionów złotych wprowadzonym w marcu bieżącego roku.

Program "Mój Prąd". Warunki i zakres wsparcia

Zakończona edycja "Mój Prąd 6.0" była skierowana do prosumentów, czyli osób produkujących energię na własne potrzeby, głównie z paneli fotowoltaicznych, oferując dofinansowanie nie tylko na zakup i montaż instalacji PV, ale także na magazyny energii oraz magazyny ciepła. Łączna możliwa do uzyskania dotacja mogła sięgnąć nawet 28 tysięcy złotych, a warunkiem uczestnictwa było posiadanie instalacji o mocy w przedziale od 2 do 20 kW.

Program "Mój Prąd" - podsumowanie najważniejszych informacji

Program "Mój Prąd" to inicjatywa wspierająca osoby fizyczne w Polsce w finansowaniu zakupu i instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy od 2 kW do 20 kW, a także magazynów energii elektrycznej i ciepła, oferując dofinansowanie wynoszące maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, z limitami od 6 tys. do 28 tys. zł zależnie od wybranych komponentów. Szósta edycja programu (Mój Prąd 6.0), uruchomiona 2 września 2024 roku z powiększonym budżetem 1,85 mld zł, została zamknięta 12 września 2025 roku z powodu pełnego wykorzystania przeznaczonych środków, przyjmując w sumie ponad 121 tysięcy wniosków. Warunkiem koniecznym do skorzystania z programu jest rozliczanie się w systemie net-billing, instalacja urządzeń nowych, które nie są starsze niż 24 miesiące, oraz złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora dostępnego na oficjalnej stronie mojprad.gov.pl. Wysokość dotacji wynosiła 6 tys. zł za samą instalację PV, z możliwością zwiększenia do 7 tys. zł, jeśli został dodany element dodatkowy, natomiast na magazyn energii elektrycznej można było trzymać do 16 tys. zł, a na magazyn ciepła do 5 tys. zł. Prosumenci mogą śledzić status swoich wniosków na stronie programu, podając numer wniosku, adres e-mail oraz Punkt Poboru Energii (PPE).

Kolejna edycja programu, określana jako "Mój Prąd 7.0" lub kontynuacja obecnej, jest planowana na pierwszy kwartał 2026 roku, ze szczególnym naciskiem na finansowanie magazynów energii i z założeniem dysponowania największym możliwym budżetem; dokładne szczegóły dotyczące przyszłego naboru mają zostać ogłoszone jeszcze przed końcem 2025 roku. Obecnie trwa proces rozpatrywania wniosków złożonych w ramach szóstej edycji, a wypłata środków dla poprawnie złożonych aplikacji jest zagwarantowana. Wszystkie oficjalne informacje na temat programu są publikowane na stronie mojprad.gov.

FAQ - najczęściej zadawane pytania związane z kolejną edycją programu "Mój Prąd"