Wzrost hurtowych cen energii a oczekiwania taryfowe

Wzrost hurtowych cen energii elektrycznej, choć nie przesądza ostatecznie o decyzjach, sprawia, że coraz trudniej jest uwierzyć w możliwość znaczącego obniżenia cen w nowej taryfie dla odbiorców indywidualnych poniżej obecnego pułapu zamrożenia wynoszącego 500 złotych za megawatogodzinę, co miałoby nastąpić po odmrożeniu cen od stycznia.

Dynamika notowań na TGE w listopadzie 2025

W listopadzie na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) kontrakty terminowe na dostawę prądu w przyszłym roku osiągnęły najwyższą wartość od lutego. Średnia cena wzrosła o 3 procent w porównaniu do października, co stanowiło największy jednorazowy skok od kwietnia 2024 roku. W perspektywie ostatniego roku wzrost ten sięga 3,2 procent, natomiast licząc od najniższego punktu z kwietnia (410 zł), cena wzrosła już o 9 procent, osiągając obecny poziom 448 złotych za MWh.

Wpływ średnich cen prądu na decyzje URE

Urząd Regulacji Energetyki (URE), podejmując decyzje dotyczące taryf, bazuje nie tylko na najnowszych notowaniach, lecz przede wszystkim na średnich cenach z dłuższych, wielomiesięcznych okresów. Obecnie jednak te średnie również wykazują tendencję wzrostową. Średnia tegoroczna rosła trzeci miesiąc z rzędu i wynosi aktualnie 428,2 złotych za MWh, a średnia ze wszystkich notowań tym kontraktem z ostatnich trzech lat osiągnęła 441,4 złotych za MWh.

Szacunki kosztów a realna wysokość taryf prądu

Wszystkie te wartości rynkowe pozostają wyraźnie poniżej 500 złotych, jednak do celów oszacowania rzeczywistego, oczekiwanego poziomu taryfy, do tych notowań należy doliczyć inne koszty ponoszone przez producentów, które mogą stanowić dodatkowe 15-20 procent. Zatem, powiększenie tegorocznej średniej rynkowej (428,2 zł) o zaledwie 15 procent daje kwotę 492 złotych. Taki wynik utrudnia oczekiwanie, że ceny w przyszłorocznej taryfie spadną wyraźnie poniżej poziomu 500 złotych za MWh.

Ceny prądu w grudniu 2025

Ceny prądu w Polsce w grudniu 2025 roku są ściśle powiązane z obowiązującymi mechanizmami osłonowymi, czyli zamrożeniem cen energii elektrycznej, które ma obowiązywać do końca roku. Dla gospodarstw domowych (taryfa G) kluczowa jest cena maksymalna za samą energię czynną, która wynosi 0,5000 zł/kWh netto (lub 0,6212 zł/kWh brutto z VAT i akcyzą). W przeciwieństwie do poprzednich lat, to zamrożenie obowiązuje bez limitów zużycia. Niemniej jednak, ostateczny rachunek za prąd jest wyższy, ponieważ zawiera również koszty dystrybucji oraz inne opłaty stałe, takie jak opłata mocowa i opłata OZE. Z tego powodu, chociaż cena samej energii jest niska, całkowity, uśredniony koszt 1 kWh dla gospodarstw domowych, uwzględniający wszystkie składniki rachunku, oscyluje w grudniu 2025 roku w okolicach 1,11 do 1,21 zł/kWh brutto, w zależności od regionu i konkretnego dostawcy (jak np. PGE, Tauron czy Enea). Warto też zaznaczyć, że na ostateczną wysokość opłat wpływają także podwyższone miesięczne stawki opłaty mocowej na 2025 rok.