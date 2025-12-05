Amerykański dron rozpoznawczy RQ-4B Global Hawk wykonał jedną z dłuższych misji NATO nad Europą, której celem było monitorowanie obszaru przesmyku suwalskiego. Na mapach w serwisie Flightradar24 widać, jak bezzałogowiec o kryptonimie FORTE10 zataczał liczne pętle w rejonie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Potężny dron nad przesmykiem suwalskim. Przyleciał do Polski z ważną misją

Z danych wynika, że maszyna wystartowała z bazy sił powietrznych NAS Sigonella na Sycylii, po czym skierowała się nad Morze Jońskie i lecąc nad Grecją, Bułgarią i Rumunią obrała kierunek polskiej przestrzeni powietrznej. RQ-4B Global Hawk przez kilka godzin monitorował przesmyk suwalski. To obszar strategicznie ważny dla NATO, znajdujący się między granicami Polski, Litwy i Rosji.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę siły NATO intensywnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Regularne loty dronów RQ-4B Global Hawk nad terytoriami Litwy, Łotwy i Estonii stały się stałym elementem działań mających na celu monitorowanie potencjalnej aktywności wojsk rosyjskich i białoruskich.

Kilka dni temu Władimir Putin zadeklarował, że Rosja nie dąży do wojny z Europą, ale jeśli Europa jej chce, Moskwa jest gotowa do konfliktu "choćby zaraz". Oświadczenie padło podczas konferencji prasowej w Moskwie, gdzie Putin oskarżył kraje europejskie o brak realnego programu pokojowego wobec Ukrainy i podkreślił, że ich żądania są dla Rosji "absolutnie nie do przyjęcia".

Oni nie mają programu pokojowego, są po stronie wojny. Nawet gdy próbują wprowadzić jakieś zmiany do propozycji Donalda Trumpa, wszystkie one mają na celu tylko jedno – całkowite zablokowanie procesu pokojowego i wysunięcie żądań nie do przyjęcia przez Rosję – powiedział Putin.

Misje RQ-4B Global Hawk nad Polską. NATO obserwuje ruchy Rosjan przy granicy

Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że jednym z najbardziej newralgicznych punktów pozostaje przesmyk suwalski, czyli wąski pas ziemi między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim. W przypadku eskalacji konfliktu mógłby on posłużyć Rosji do odcięcia państw bałtyckich od reszty NATO.

Nie jest to pierwsza misja RQ–4B Global Hawk nad polskim niebem w ostatnim czasie. We wrześniu (8 i 16 września) i w listopadzie (3 i 11 listopada) bezzałogowiec monitorował okolice przesmyku suwalskiego. Eksperci ostrzegali, że Rosja może przygotowywać do uderzenia na strategiczny fragment granicy między Polską a Litwą. We wrześniu przelot bezzałogowca zbiegł się w czasie z zapowiedziami największych od początku wojny manewrów Zapad-2025 na Białorusi.

RQ-4B Global Hawk. Co to za dron i do czego służy?

RQ-4B Global Hawk to jeden z największych i najkosztowniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Jego skrzydła mają ponad 35 metrów rozpiętości, a kadłub mierzy niemal 15 metrów. Przy pełnych zbiornikach dron waży ponad 14 ton i jest w stanie zabrać około 1,5 tony wyposażenia rozpoznawczego czy komunikacyjnego. Napędzany silnikiem odrzutowym osiąga prędkość przekraczającą 600 km/h.

Największą przewagą Global Hawka jest możliwość prowadzenia długotrwałych misji na bardzo dużych wysokościach. Może pozostawać w powietrzu ponad 30 godzin, operując na pułapie powyżej 18 kilometrów, co znacząco zwiększa jego efektywność względem innych maszyn rozpoznawczych. Sterowanie odbywa się z ziemi, choć dron potrafi również samodzielnie realizować wcześniej zaprogramowane trasy i zadania.

Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk:

  • Producent: Northrop Grumman
  • Długość: 14,5 m
  • Rozpiętość skrzydeł: 39,8 m
  • Wysokość: 4,7 m
  • Maksymalna masa startowa: 14628 kg
  • Napęd: silnik turboodrzutowy Rolls Royce-North American F137-RR-100
  • Prędkość maksymalna: 575 km/h
  • Pułap: 18288 m
  • Maksymalny czas lotu: 34 godziny