Amerykański dron rozpoznawczy RQ-4B Global Hawk wykonał jedną z dłuższych misji NATO nad Europą, której celem było monitorowanie obszaru przesmyku suwalskiego. Na mapach w serwisie Flightradar24 widać, jak bezzałogowiec o kryptonimie FORTE10 zataczał liczne pętle w rejonie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.
Potężny dron nad przesmykiem suwalskim. Przyleciał do Polski z ważną misją
Z danych wynika, że maszyna wystartowała z bazy sił powietrznych NAS Sigonella na Sycylii, po czym skierowała się nad Morze Jońskie i lecąc nad Grecją, Bułgarią i Rumunią obrała kierunek polskiej przestrzeni powietrznej. RQ-4B Global Hawk przez kilka godzin monitorował przesmyk suwalski. To obszar strategicznie ważny dla NATO, znajdujący się między granicami Polski, Litwy i Rosji.
Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę siły NATO intensywnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Regularne loty dronów RQ-4B Global Hawk nad terytoriami Litwy, Łotwy i Estonii stały się stałym elementem działań mających na celu monitorowanie potencjalnej aktywności wojsk rosyjskich i białoruskich.
Kilka dni temu Władimir Putin zadeklarował, że Rosja nie dąży do wojny z Europą, ale jeśli Europa jej chce, Moskwa jest gotowa do konfliktu "choćby zaraz". Oświadczenie padło podczas konferencji prasowej w Moskwie, gdzie Putin oskarżył kraje europejskie o brak realnego programu pokojowego wobec Ukrainy i podkreślił, że ich żądania są dla Rosji "absolutnie nie do przyjęcia".
– Oni nie mają programu pokojowego, są po stronie wojny. Nawet gdy próbują wprowadzić jakieś zmiany do propozycji Donalda Trumpa, wszystkie one mają na celu tylko jedno – całkowite zablokowanie procesu pokojowego i wysunięcie żądań nie do przyjęcia przez Rosję – powiedział Putin.
Misje RQ-4B Global Hawk nad Polską. NATO obserwuje ruchy Rosjan przy granicy
Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że jednym z najbardziej newralgicznych punktów pozostaje przesmyk suwalski, czyli wąski pas ziemi między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim. W przypadku eskalacji konfliktu mógłby on posłużyć Rosji do odcięcia państw bałtyckich od reszty NATO.
Nie jest to pierwsza misja RQ–4B Global Hawk nad polskim niebem w ostatnim czasie. We wrześniu (8 i 16 września) i w listopadzie (3 i 11 listopada) bezzałogowiec monitorował okolice przesmyku suwalskiego. Eksperci ostrzegali, że Rosja może przygotowywać do uderzenia na strategiczny fragment granicy między Polską a Litwą. We wrześniu przelot bezzałogowca zbiegł się w czasie z zapowiedziami największych od początku wojny manewrów Zapad-2025 na Białorusi.
RQ-4B Global Hawk. Co to za dron i do czego służy?
RQ-4B Global Hawk to jeden z największych i najkosztowniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Jego skrzydła mają ponad 35 metrów rozpiętości, a kadłub mierzy niemal 15 metrów. Przy pełnych zbiornikach dron waży ponad 14 ton i jest w stanie zabrać około 1,5 tony wyposażenia rozpoznawczego czy komunikacyjnego. Napędzany silnikiem odrzutowym osiąga prędkość przekraczającą 600 km/h.
Największą przewagą Global Hawka jest możliwość prowadzenia długotrwałych misji na bardzo dużych wysokościach. Może pozostawać w powietrzu ponad 30 godzin, operując na pułapie powyżej 18 kilometrów, co znacząco zwiększa jego efektywność względem innych maszyn rozpoznawczych. Sterowanie odbywa się z ziemi, choć dron potrafi również samodzielnie realizować wcześniej zaprogramowane trasy i zadania.
Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).
Dron RQ-4B Global Hawk – parametry techniczne
Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk:
- Producent: Northrop Grumman
- Długość: 14,5 m
- Rozpiętość skrzydeł: 39,8 m
- Wysokość: 4,7 m
- Maksymalna masa startowa: 14628 kg
- Napęd: silnik turboodrzutowy Rolls Royce-North American F137-RR-100
- Prędkość maksymalna: 575 km/h
- Pułap: 18288 m
- Maksymalny czas lotu: 34 godziny