Od 1 marca 2025 roku wzrasta wysokość specjalnego dodatku dla części seniorów. To coroczna waloryzacja, która ma na celu dostosowanie świadczenia do aktualnych warunków ekonomicznych. Nowa kwota dodatku wynosi 273 zł, co oznacza podwyżkę w stosunku do poprzedniej stawki. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać te pieniądze?

Świadczenie ratownicze 2025 - co to jest?

Świadczenie ratownicze - bo właśnie o ten dodatek chodzi - to specjalny bonus finansowy dla seniorów, którzy przez wiele lat aktywnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych. Wprowadzono je na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku o dodatku ratowniczym dla strażaków-ochotników i członków innych służb ratowniczych. Jego wypłatą zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Dodatek ten przysługuje na stałe i nie jest zależny od wysokości podstawowej emerytury. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji w marcu, dzięki czemu jego kwota stopniowo rośnie. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do tej pory przyznano świadczenie ponad 112 tysiącom osób. Najwięcej wniosków pochodzi z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Ile wynosi świadczenie ratownicze od 1 marca 2025 r.?

Do końca lutego 2025 roku świadczenie ratownicze wynosiło 258 zł miesięcznie. Od 1 marca jego wysokość wzrasta do 273 zł, co oznacza podwyżkę o 15 zł. Nie jest to wiele, ale kwota podwyżki zależy od wskaźnika waloryzacji, który w tym roku wyniósł zaledwie 5,5 proc.

Dodatek ten wypłacany jest w kwocie brutto – nie jest od niego odprowadzany podatek dochodowy ani składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że emeryci otrzymują dokładnie 273 zł netto na swoje konto.

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, należy spełnić określone kryteria:

Być byłym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) lub ratownikiem górskim.

Wykazać określony staż służby:

Mężczyźni: co najmniej 25 lat czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kobiety: minimum 20 lat aktywności ratowniczej.

Osiągnąć wiek emerytalny:

Kobiety: 60 lat.

Mężczyźni: 65 lat.

Udokumentować swoją działalność ratowniczą przed 31 grudnia 2011 roku.

Dokumentacja potwierdzająca działalność ratowniczą może obejmować m.in. zaświadczenia z Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku działań sprzed 2011 roku – oświadczenia świadków. Przynajmniej jeden ze świadków musi pełnić funkcję publiczną lub pracować w administracji samorządowej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Osoby spełniające kryteria uprawniające do dodatku ratowniczego muszą złożyć odpowiedni wniosek. Cała procedura jest stosunkowo prosta, jednak wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Wniosek należy dostarczyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) właściwego dla miejsca zamieszkania emeryta. Dokument ten powinien zawierać dane wnioskodawcy oraz szczegółowe informacje dotyczące okresu pełnienia służby i udziału w akcjach ratowniczych.

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenia potwierdzające udział w akcjach ratowniczych, wydane przez PSP,

potwierdzające udział w akcjach ratowniczych, wydane przez PSP, oświadczenia świadków , jeśli okres aktywności przypada na czas przed 2011 rokiem,

, jeśli okres aktywności przypada na czas przed 2011 rokiem, dokumenty potwierdzające tożsamość i wiek wnioskodawcy.

Komendant PSP analizuje zgromadzone materiały i weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi. Decyzja o przyznaniu dodatku wydawana jest w formie pisemnej. W przypadku odmowy możliwe jest odwołanie się do komendanta wojewódzkiego PSP, który dokonuje ponownej analizy sprawy. Warto również pamiętać, że świadczenie nie wymaga ponownego składania wniosku co roku – po przyznaniu wypłacane jest dożywotnio.

Kiedy nastąpi wypłata dodatku ratowniczego?

Seniorzy uprawnieni do dodatku ratowniczego otrzymują świadczenie regularnie, co miesiąc. Pieniądze trafiają na konta beneficjentów do 15. dnia każdego miesiąca. Wypłatą dodatku zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2025 roku pierwsza wypłata podwyższonego świadczenia w wysokości 273 zł nastąpi do 15 marca. Dodatkowe środki nie wpływają na wysokość podstawowej emerytury ani innych dodatków – są wypłacane niezależnie od pozostałych świadczeń.

Czy świadczenie ratownicze wpływa na inne dodatki i emeryturę?

Wiele osób zastanawia się, czy otrzymywanie dodatku ratowniczego wpływa na inne świadczenia socjalne, takie jak emerytura podstawowa, dodatki kombatanckie czy inne formy wsparcia finansowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie ratownicze jest przyznawane niezależnie od wysokości emerytury oraz innych dodatków przysługujących seniorom. Nie jest ono także brane pod uwagę przy ustalaniu kryteriów dochodowych w przypadku ubiegania się o inne formy pomocy społecznej.

Ponadto świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani składkom na ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że jego wartość brutto jest równocześnie wartością netto, jaką otrzymują beneficjenci. Dzięki temu seniorzy mogą w pełni korzystać z przyznanego im wsparcia finansowego, bez obaw o zmniejszenie innych świadczeń. To ważna informacja dla wszystkich emerytów, którzy obawiają się utraty dodatkowych środków z tytułu pobierania różnych form pomocy państwowej.