Od marca 2025 roku osoby w wieku 55-64 lat, które pobierają emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, muszą uważać na nowe limity dorabiania. ZUS wprowadza zmiany, które pozwolą seniorom zarobić więcej, ale jednocześnie grożą obniżeniem świadczeń w przypadku przekroczenia określonych progów. Warto wiedzieć, jakich zasad przestrzegać, aby nie stracić części emerytury.

Reklama

Nowe limity dorabiania dla części emerytów od 1 marca 2025 roku

Od marca 2025 roku obowiązują nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów, czyli osób, które przeszły na emeryturę przed ukończeniem 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). ZUS co kwartał aktualizuje te progi, a od marca do końca maja 2025 roku będą one wyższe niż dotychczas.

Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2024 roku wyniosło 8 477,21 zł. Oznacza to, że:

5 934,10 zł – powyżej tej kwoty ZUS zmniejszy świadczenie emerytalne,

– powyżej tej kwoty ZUS zmniejszy świadczenie emerytalne, 11 020,40 zł – powyżej tej kwoty ZUS zawiesi wypłatę emerytury.

W porównaniu do poprzedniego kwartału, limity wzrosły odpowiednio o 220 zł i 390 zł. Dzięki temu seniorzy będą mogli dorobić więcej bez obaw o obniżenie świadczeń.

O jaką kwotę ZUS zmniejszy emeryturę? Przykłady

Warto wiedzieć, że ZUS nie zmniejsza emerytury o dowolną kwotę, nawet jeśli przekroczony zostanie próg dochodów. W przypadku dorabiania w granicach od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia, ZUS pomniejszy świadczenie tylko o tę część dochodu, która przekroczy dany limit.

Przykład O ile ZUS zmniejszy emeryturę? Jeśli osoba na wcześniejszej emeryturze, na przykład nauczycielka na świadczeniu kompensacyjnym, dorobi 6 500 zł miesięcznie, to przekroczy próg o 787 zł, co skutkuje obniżeniem emerytury o około 660 zł. Jednak w przypadku wyższego wynagrodzenia, na poziomie 8 000 zł miesięcznie, ZUS potrąci już kwotę wynoszącą nieco ponad 900 zł.

Wynika to z ustalonego przez ZUS maksymalnego limitu pomniejszenia emerytury. Kwota ta jest aktualizowana każdego roku i wzrasta o wskaźnik waloryzacji. W tym roku prawdopodobnie będzie to 5,5 proc. (obecnie nie znamy jeszcze oficjalnej decyzji rządu).

Jak wyliczył dziennik "Fakt", po zmianach kwota maksymalnego zmniejszenia wyniesie:

939 zł i 61 gr dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704 zł i 75 gr dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798 zł i 72 gr dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kto musi uważać na limity dorabiania?

Limity dorabiania dotyczą tylko tzw. wcześniejszych emerytów, czyli osób, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to m.in.

nauczycieli ze świadczeniem kompensacyjnym ,

, posiadaczy emerytur pomostowych,

innych grup zawodowych, które mogą przejść na emeryturę wcześniej.

Seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez ograniczeń. Ich świadczenia nie zostaną obniżone, niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków.

Jakie przychody młody emeryt musi zgłosić ZUS?

Osoby, które w 2024 roku dorabiały do emerytury, muszą do końca lutego 2025 roku poinformować ZUS o swoich dodatkowych przychodach. Dotyczy to m.in.:

wynagrodzeń z umowy o pracę lub zlecenia,

przychodów z działalności gospodarczej,

dochodów z pracy za granicą,

zarobków z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

ZUS rozlicza przychody na podstawie zaświadczeń od pracodawcy lub oświadczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie, roczne rozliczenie może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Emerytura pomostowa – kto może z niej skorzystać?

Niektóre osoby mogą skorzystać z emerytury pomostowej, która pozwala na przejście na emeryturę już w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Warunkiem jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat po 31 grudnia 2008 roku.

Do zawodów uprawnionych do emerytury pomostowej należą m.in.:

górnicy,

hutnicy,

maszyniści pojazdów trakcyjnych,

członkowie zespołów ratownictwa medycznego,

tancerze zawodowi wykonujący ciężką pracę fizyczną.

Wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa niż minimalna emerytura, czyli obecnie 1 780,96 zł.

Podsumowanie: Jak uniknąć obniżenia emerytury?

Od 1 marca 2025 roku wcześniejsi emeryci muszą uważać na nowe limity dorabiania. Przekroczenie kwoty 5 934,10 zł może skutkować obniżeniem świadczenia, a powyżej 11 020,40 zł – jego zawieszeniem. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, warto regularnie zgłaszać ZUS swoje przychody i monitorować wysokość zarobków.