- Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji – napisał na platformie Andrzej Duda.

Jak wynika zamieszczonego na platformie X przelewu bankowego, na konto byłej głowy państwa wpłynęła kwota 9349 zł.

Urząd prezydenta RP Andrzej Dudy piastował przez dwie kadencje, czyli przez 10 lat. Emerytura prezydencka to specjalna renta, a jej poziom zależny jest od zarobków prezydenta i wynosi 75 proc. zasadniczego wynagrodzenia urzędującego prezydenta. Emerytura prezydencka wypłacana jest dożywotnio i nie jest zależna od wieku. Prezydent Andrzej Duda ustąpił z urzędu 6 sierpnia 2025 r., w wieku 53 lat.

Poza dożywotnim świadczeniem przysługującym byłym prezydentom Andrzej Duda może też liczyć na emeryturę z ZUS, która wyliczana jest na podstawie składek, ale dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 65 lat.