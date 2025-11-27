Według sondażu OGB, którego wyniki opublikowano na platformie X, poparcie dla KO wyniosło 38,01 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) i dałoby 210 mandatów w Sejmie.

Cztery ugrupowania w sejmie

PiS uzyskało w sondażu 27,97 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.) co oznaczałoby 152 mandaty.

Poparcie dla Konfederacji wyniosło 13,97 proc. (mniej o 0,3 pkt. proc.) i przełożyłoby się na 62 mandaty.

Konfederacja Korony Polskiej uzyskała w sondażu 8,94 proc. (wzrost o 2,1 pkt. proc.) co dałoby 36 mandatów.

Nowa Lewica, Partia Razem, PSL i Polska2050 pod progiem wyborczym

Pozostałe ujęte w sondażu ugrupowania nie uzyskały poparcia przekraczającego 5 proc. próg wyborczy.

Nowa Lewica otrzymała 4,24 proc. (mniej o 0,2 pkt. proc.), Partia Razem - 2,75 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.), PSL - 2,68 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.), Polska2050 - 1,44 proc. (mniej o 1,5 pkt. proc.).

OGB podało, że sondaż przeprowadzono w dniach 22-25 listopada metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w grupie 1000 respondentów.